Caso Eloá: onde está Lindemberg hoje e quanto tempo ficou preso

Caso Eloá: onde está Lindemberg hoje e quanto tempo ficou presoCondenado pelo assassinato de Eloá Pimentel, Lindemberg Alves teve pena reduzida, mudou de regime diversas vezes e voltou aos holofotes com documentário da Netflix
O lançamento do documentário "Caso Eloá: Refém ao Vivo", da Netflix, reacendeu o interesse pelo caso que marcou o Brasil em 2008.
Lindemberg Fernandes Alves, então com 22 anos, manteve a ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, em cárcere privado por mais de 100 horas.
O episódio, transmitido ao vivo por vários canais de TV, terminou com a morte da adolescente após a invasão policial.
A seguir, saiba mais sobre o Caso Eloá e como ficou definida a pena de Lindemberg pelas acusações.
Caso Eloá: quanto tempo Lindemberg ficou preso?
Preso em flagrante no momento da ação da polícia, Lindemberg foi posteriormente condenado por 12 crimes, incluindo homicídio duplamente qualificado, tentativa de homicídio e cárcere privado.
A sentença inicial foi de 98 anos e 10 meses, mas acabou reduzida para 39 anos e três meses em 2013.
Além da redução obtida em 2013, Lindemberg conquistou novos abatimentos. Em março de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo diminuiu a pena em mais de 100 dias devido a trabalhos realizados em Tremembé II, além de cursos e atividades de estudo.
Foram descontados dois dias referentes a estudo e 107 dias pelo trabalho dentro da unidade prisional.
Onde Lindemberg cumpre pena hoje
Atualmente, Lindemberg cumpre pena na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé (SP), unidade conhecida por receber detentos de grande repercussão nacional.
De acordo com sua defesa, ele mantém comportamento considerado exemplar, estudando e trabalhando desde que foi preso.
Em 2021, chegou a obter progressão para o regime semiaberto, mas a decisão foi revogada meses depois.
No fim de 2022, ele voltou a conseguir o benefício, que permite trabalhar ou estudar fora durante o dia, retornando ao presídio à noite.
Relembre o caso Eloá
O sequestro de Eloá Pimentel chocou o País e se tornou um dos episódios de cárcere privado mais acompanhados da história brasileira.
Durante as mais de 100 horas de negociação entre Lindemberg e a polícia, transmissões ao vivo, depoimentos de vizinhos e entrevistas ampliaram a tensão em torno do caso.
Mesmo após tentativas da polícia de evitar um desfecho violento, a invasão ao apartamento terminou com Eloá sendo baleada. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte cerebral confirmada.
Documentário da Netflix revisita o crime
"Caso Eloá: Refém ao Vivo" reúne depoimentos inéditos da família e de amigos da jovem, além de reconstruir os momentos que antecederam a tragédia.
O documentário busca contextualizar o impacto do crime e sua repercussão, relembrando as falhas e tensões que marcaram as negociações. A produção está disponível na Netflix.