Caso Eloá: onde está Lindemberg hoje e quanto tempo ficou preso

Com o lançamento do documentário Caso Eloá: Refém ao Vivo, o nome de Lindemberg Alves voltou à mídia. O ex-namorado de Eloá cumpre pena em Tremembé após condenação por 12 crimes. / Crédito: Reprodução/Netflix

O lançamento do documentário "Caso Eloá: Refém ao Vivo", da Netflix, reacendeu o interesse pelo caso que marcou o Brasil em 2008. Lindemberg Fernandes Alves, então com 22 anos, manteve a ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, em cárcere privado por mais de 100 horas.

O episódio, transmitido ao vivo por vários canais de TV, terminou com a morte da adolescente após a invasão policial. Leia mais 'Tremembé' retrata o caso Nardoni; reveja cobertura com as notícias do O POVO Sobre o assunto 'Tremembé' retrata o caso Nardoni; reveja cobertura com as notícias do O POVO A seguir, saiba mais sobre o Caso Eloá e como ficou definida a pena de Lindemberg pelas acusações. Caso Eloá: quanto tempo Lindemberg ficou preso? Preso em flagrante no momento da ação da polícia, Lindemberg foi posteriormente condenado por 12 crimes, incluindo homicídio duplamente qualificado, tentativa de homicídio e cárcere privado.

A sentença inicial foi de 98 anos e 10 meses, mas acabou reduzida para 39 anos e três meses em 2013. Além da redução obtida em 2013, Lindemberg conquistou novos abatimentos. Em março de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo diminuiu a pena em mais de 100 dias devido a trabalhos realizados em Tremembé II, além de cursos e atividades de estudo. Foram descontados dois dias referentes a estudo e 107 dias pelo trabalho dentro da unidade prisional.