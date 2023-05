Volta do "Linha Direta" critica atuação da imprensa na cobertura do caso Eloá

Depois de 15 anos, o programa “Linha Direta”, da Globo, voltou ao ar nessa quinta-feira, 4. Sob o comando de Pedro Bial, a reestreia relembrou o sequestro e assassinato de Eloá Pimentel pelo então namorado, Lindemberg Alves, em 2008. Além do feminicídio e da atuação dos policiais, o episódio fez críticas à atuação da imprensa na cobertura do crime.

Embora o programa não tenha focado em uma única cobertura e nem mesmo tenha citado o nome de nenhuma emissora ou apresentadora diretamente, os internautas apontaram que uma das críticas era direcionado a Sônia Abrão. Na época, ela chegou a entrevistar o Lindemberg enquanto ele mantinha Eloá como refém.

"Nesse dia, no dia 15, havia um acordo feito entre o capitão, o irmão da Eloá e o Lindemberg para ele se render. Quando entra essa apresentadora, o Lindemberg percebe que está ao vivo e resolve prolongar tudo porque ele era o centro das atenções", disse Nobre Folgado, promotor de Justiça, ao apresentador do programa.

Ao colunista Fernando Oliveira, do UOL, Sônia Abrão afirma que não se arrepende de ter entrevistado Lindemberg. A apresentadora acredita que a conversa com o criminoso foi um dos poucos momentos em que ele se acalmou ao longo das mais de 100 horas de rapto.

Caso Eloá: relembre a história

Em outubro de 2008, Lindemberg, na época com 22 anos, invadiu o apartamento onde Eloá, 15, morava e a manteve, junto com a amiga dela, Nayara Rodrigues, e outros dois colegas de escola, reféns. A vítima ficou em cárcere privado por cinco dias

Um mês antes do sequestro, Lindemberg tinha terminado o namoro com a adolescente, mas estava arrependido e queria reatar. Ela, no entanto, não aceitou retomar o relacionamento.

Após a situação, Lindemberg Alves foi condenado a 98 anos e dez meses de prisão, de acordo com o Portal Terra.