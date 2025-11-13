Vida&Arte oferece área para descanso no Festival Zepelim

Em 2024, o Vida&Arte também foi responsável por uma área de descanso no Festivla Zepelim / Crédito: Brenda Lima/ESPECIAL PARA O POVO

O Vida&Arte, plataforma de cultura e entretenimento do O POVO, preparou uma área especial para o público que vai curtir o Festival Zepelim neste sábado, 15. Pensado para recarregar as energias entre as pausas dos shows, o Redário Vida&Arte fica localizado na área dos coqueiros, ao lado dos palcos Sol e Mar e em frente à loja do Festival Zepelim. O espaço conta com 30 redes coloridas, 10 torres de carregamento de celular e puffs, criando um ambiente de conforto para o público. Ao longo do evento, também haverá distribuição de algodão doce, reforçando o "clima leve, afetivo e acolhedor" da experiência.

Nas edições de 2023 e 2024, o Vida&Arte também proporcionou a área de descanso para os participantes do Festival Zepelim. A maratona de shows acontece no Marina Park Hotel e tem início marcado para às 16h, com a apresentação do artista Mateus Fazeno Rock e segue com programação até 2h da manhã de domingo, com a apresentação da cantora Luísa Sonza. Leia também | Zepelim: saiba tudo sobre a edição de 2025 do festival No palco “Fortaleza é o Futuro”, que reúne nomes da cena local de Fortaleza, a programação inicia mais cedo e segue até às 5h da manhã, com as apresentações do DJ Beto Albuquerque e Rennó, respectivamente.



Programação completa Zepelim Palco Mar 16h - 16h50: Mateus Fazeno Rock

18h - 19h40: Anavitória

21h - 22h: Lagum

23h30 - 23h45: Diego Martins

23h50 - 1h: Marina Sena

2h20 - 3h40: Luísa Sonza

Palco Sol 17h - 17h50: Cor dos Olhos

19h50 - 20h50: FBC

22h10 - 23h20: JAH-VAN convida Céu, Luedji Luna e Assucena

1h10 - 2h10: Yago Oproprio

PALCO FORTALEZA É O FUTURO