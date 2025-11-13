Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vida&Arte oferece área para descanso no Festival Zepelim

O Redário Vida&Arte conta com 30 redes coloridas, 10 torres para carregar o celular e puffs para descansar entre os momentos de pausa do festival
Atualizado às Autor Taís Lustosa/ Especial para O POVO
Taís Lustosa/ Especial para O POVO Autor
O Vida&Arte, plataforma de cultura e entretenimento do O POVO, preparou uma área especial para o público que vai curtir o Festival Zepelim neste sábado, 15. Pensado para recarregar as energias entre as pausas dos shows, o Redário Vida&Arte fica localizado na área dos coqueiros, ao lado dos palcos Sol e Mar e em frente à loja do Festival Zepelim.

O espaço conta com 30 redes coloridas, 10 torres de carregamento de celular e puffs, criando um ambiente de conforto para o público. Ao longo do evento, também haverá distribuição de algodão doce, reforçando o "clima leve, afetivo e acolhedor" da experiência.

Nas edições de 2023 e 2024, o Vida&Arte também proporcionou a área de descanso para os participantes do Festival Zepelim.

A maratona de shows acontece no Marina Park Hotel e tem início marcado para às 16h, com a apresentação do artista Mateus Fazeno Rock e segue com programação até 2h da manhã de domingo, com a apresentação da cantora Luísa Sonza.

Leia também | Zepelim: saiba tudo sobre a edição de 2025 do festival

No palco “Fortaleza é o Futuro”, que reúne nomes da cena local de Fortaleza, a programação inicia mais cedo e segue até às 5h da manhã, com as apresentações do DJ Beto Albuquerque e Rennó, respectivamente.


Programação completa Zepelim

Palco Mar

  • 16h - 16h50: Mateus Fazeno Rock
  • 18h - 19h40: Anavitória
  • 21h - 22h: Lagum
  • 23h30 - 23h45: Diego Martins
  • 23h50 - 1h: Marina Sena
  • 2h20 - 3h40: Luísa Sonza


Palco Sol


PALCO FORTALEZA É O FUTURO

  • 15h30 - 16h15: DJ Beto Albuquerque
  • 17h30 - 18h15: Camaleoa
  • 19h - 19h45: O Cheiro do Queijo
  • 20h30 - 21h15: Monatage
  • 22h - 23h: Tomé
  • 23h - 0h: Julie Gadelha
  • 0h - 1h: Thales
  • 1h - 2h: Babita
  • 2h - 3h: Fixter
  • 3h - 4h: Lucas Bmr
  • 4h - 5h: Rennó


Festival Zepelim

  • Quando: 15 de setembro, abertura dos portões às 15h
  • Onde: Marina Park Hotel, Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil
  • Quanto: R$ 220 (meia), R$ 235 (entrada solidária), R$ 440 (inteira)
  • Vendas: Ingresse
  • Instagram: @festivalzepelim

