Vida&Arte oferece área para descanso no Festival Zepelim

Vida&Arte oferece área para descanso no Festival ZepelimO Redário Vida&Arte conta com 30 redes coloridas, 10 torres para carregar o celular e puffs para descansar entre os momentos de pausa do festival
O Vida&Arte, plataforma de cultura e entretenimento do O POVO, preparou uma área especial para o público que vai curtir o Festival Zepelim neste sábado, 15. Pensado para recarregar as energias entre as pausas dos shows, o Redário Vida&Arte fica localizado na área dos coqueiros, ao lado dos palcos Sol e Mar e em frente à loja do Festival Zepelim.
O espaço conta com 30 redes coloridas, 10 torres de carregamento de celular e puffs, criando um ambiente de conforto para o público. Ao longo do evento, também haverá distribuição de algodão doce, reforçando o "clima leve, afetivo e acolhedor" da experiência.
Nas edições de 2023 e 2024, o Vida&Arte também proporcionou a área de descanso para os participantes do Festival Zepelim.
A maratona de shows acontece no Marina Park Hotel e tem início marcado para às 16h, com a apresentação do artista Mateus Fazeno Rock e segue com programação até 2h da manhã de domingo, com a apresentação da cantora Luísa Sonza.
Leia também | Zepelim: saiba tudo sobre a edição de 2025 do festival
No palco “Fortaleza é o Futuro”, que reúne nomes da cena local de Fortaleza, a programação inicia mais cedo e segue até às 5h da manhã, com as apresentações do DJ Beto Albuquerque e Rennó, respectivamente.
Programação completa Zepelim
Palco Mar
- 16h - 16h50: Mateus Fazeno Rock
- 18h - 19h40: Anavitória
- 21h - 22h: Lagum
- 23h30 - 23h45: Diego Martins
- 23h50 - 1h: Marina Sena
- 2h20 - 3h40: Luísa Sonza
Palco Sol
- 17h - 17h50: Cor dos Olhos
- 19h50 - 20h50: FBC
- 22h10 - 23h20: JAH-VAN convida Céu, Luedji Luna e Assucena
- 1h10 - 2h10: Yago Oproprio
PALCO FORTALEZA É O FUTURO
- 15h30 - 16h15: DJ Beto Albuquerque
- 17h30 - 18h15: Camaleoa
- 19h - 19h45: O Cheiro do Queijo
- 20h30 - 21h15: Monatage
- 22h - 23h: Tomé
- 23h - 0h: Julie Gadelha
- 0h - 1h: Thales
- 1h - 2h: Babita
- 2h - 3h: Fixter
- 3h - 4h: Lucas Bmr
- 4h - 5h: Rennó
Festival Zepelim
- Quando: 15 de setembro, abertura dos portões às 15h
- Onde: Marina Park Hotel, Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil
- Quanto: R$ 220 (meia), R$ 235 (entrada solidária), R$ 440 (inteira)
- Vendas: Ingresse
- Instagram: @festivalzepelim