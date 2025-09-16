Com Luísa Sonza, confira a programação completa do Coachella 2026

Com Luísa Sonza, confira a programação completa do Coachella 2026Programação do Coachella 2026 terá shows de Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G; Luísa Sonza é a única brasileira no festival
Foram divulgadas nesta terça-feira, 16, as atrações da edição de 2026 do Coachella, festival de música realizado em Indio, na Califórnia, nos EUA, durante o mês de abril.
Descrito como um evento que une música e arte e abre espaço para todos os gêneros e estilos artísticos, o festival do próximo ano terá shows principais de Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G.
Luísa Sonza é única brasileira confirmada no Coachella 2026
Na programação, que ocorre dos dias 10 a 12 e 17 a 19, a cantora Luísa Sonza irá representar o Brasil, sendo a única artista do país a se apresentar no festival que chega ao 25º ano.
Dona dos sucessos “Penhasco”, “Modo Turbo”, “Recadinho no espelho” e outros hits do pop nacional, Luísa fará shows nos sábados, dias 11 e 18 de abril de 2026.
Nas mesmas datas que a artista gaúcha, o Coachella recebe The Strokes, Giveon, Addison Rae, Labrinth, Sombr, Interpol e Justin Bieber. Outros nomes da música pop, indie, alternativa e eletrônica também tocam no evento.
Fortaleza terá show de Luísa Sonza em novembro durante o Festival Zepelim
Em Fortaleza, Luísa Sonza se apresenta no dia 15 de novembro de 2025, durante a programação do Festival Zepelim. O momento deste ano marca a segunda participação da artista no evento cearense que acontece no Marina Park.