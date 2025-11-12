Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zepelim: saiba tudo sobre a edição de 2025 do festival

Zepelim: saiba tudo sobre a edição de 2025 do festival

Quarta edição do Festival Zepelim acontece no sábado, 15, com destaques musicais, gratronômicos e culturais
Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um dos eventos já aguardados no calendário de Fortaleza, o Festival Zepelim realiza sua quarta edição no próximo sábado, 15, com o lema "Sonhe, sinta, seja". Jovem, moderno e diversificado, o evento conta com mais de 20 apresentações, entre cearenses e atrações nacionais.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

A festa ocorre ao longo de mais de 12 horas no Marina Park Hotel e é distribuída em três palcos: "Sol", "Mar" e "Fortaleza é o Futuro", sendo os dois primeiros os já tradicionais na estrutura do evento para receber o line-up principal; e o último sendo dedicado para atrações alencarinas e de música eletrônica.

Entre as novidades deste ano, estão as atrações inéditas do festival: Anavitória, Camaleoa, Luedji Luna, Céu e a drag queen Diego Martins. O espaço também ganha festa à parte com o Zep Club, a pista de música eletrônica que segue até o amanhecer no evento.

LEIA TAMBÉM | BaianaSystem confirma show no Festival Tamo Junto BB

Um espaço especial é o Redário Vida&Arte - localizado na área dos coqueiros. São 30 redes, 10 torres de carregamento de celular e puffs para descanso. O ambiente oferece conforto para quem deseja descansar durante as horas de programação.

Os ingressos ainda estão disponiveis.

Festival Zepelim: música eletrônica

O Festival Zepelim estreia o espaço ZEP Club, uma pista de dança dedicada à música eletrônica. O projeto tem curadoria dos coletivos "Festa Lá em Cima" e "Bateu, Pode Comemorar". Esta é a primeira vez que os grupos se reúnem no mesmo evento. A pista será aberta com os DJs Thales e Tomé, da "Festa Lá em Cima", que convidam Julie Gadelha para se juntar ao line-up. Já a "Bateu, Pode Comemorar", entra em seguida, com um set alternativo, comandado por Lucas BMR, Babita e Rennó. A pista seguirá aberta até o amanhecer.

Pode ou não pode?

Para a segurança do público, o Festival Zepelim restringe alguns itens e comportamentos dentro de seu espaço.

Itens proibidos:

  • Capacete;
  • Copos e garrafas;
  • Objetos e embalagens de vidro, metal ou plástico rígido;
  • Guarda-chuva ou sombrinha de qualquer tamanho;
  • Bandeira e faixa com mastro;
  • Haste de selfie;
  • Máquina fotográfica profissional que permite troca de lente e filmadora;
  • Drones;
  • Cadeiras;
  • Isopor, cooler ou qualquer item de armazenagem;
  • Animais;
  • Papel em rolo, jornais e revistas;
  • Bebidas alcoólicas e substâncias tóxicas;
  • Correntes e cinturões.

Itens permitidos

  • Mochila ou bolsa (sujeitas a inspeção);
  • Boné, óculos, chapéu e canga;
  • Protetor solar;
  • Desodorante roll-on, lenço umedecido ou maquiagem;
  • Câmera portátil;
  • Carregador de celular e bateria portátil;
  • Cigarros;
  • Água (até 4 copos lacrados ou 2 garrafas de 500 ml);
  • Alimentos (até 3 itens por pessoa, sendo industrializados e lacrados);
  • Frutas e sanduíches em embalagens transparentes.

*Itens inabituais serão autorizados para pessoas com necessidades especiais e deficiência, mediante comprovação.

Festival Zepelim: onde comer?

Com programação que vai do começo da tarde até a madrugada no Marina Park, o Zepelim dedica boa parte de seu espaço às praças de alimentação, a fim de que o público possa pausar durante a festa a aproveitar para comer tranquilamente.

Praça de alimentação principal

  • Cantina Benvenuti (lanches);
  • El Chancho (hamburgueria);
  • Fat Guys (hamburgueria)
  • Hey Joe (hamburgueria);
  • Mormaço (lanches e petiscos);
  • Sul do Chile (hamburguers e sanduíches).

Food Truck

  • Driver Pizza (pizzaria);
  • Coxinha Cream (lanches);
  • Dog Zone (cachorro-quente);
  • Espetin Maravilha (carnes);
  • We Love Churros (doces);
  • Zout Burguer (hamburgueria);
  • Oya Acarajé (acarajé).

Festival Zepelim: palcos

Palcos Sol e Mar

  • 16h: Mateus Fazeno Rock
  • 17h: Cor dos Olhos
  • 18h: Anavitória
  • 19h50min: FBC
  • 21h: Lagum
  • 22h10min: Jah-Van convida Céu, Luedji Luna e Assucena
  • 23h30min: Diego Martins
  • 23h50min: Marina Sena
  • 1h10min: Yago Oproprio
  • 2h20min: Luísa Sonza

Palco Fortaleza é o Futuro

Shows

  • 15h30min: DJ Beto Albuquerque
  • 17h30min: Camaleoa
  • 19h: Cheiro do Queijo
  • 20h30min: Montage

Zep Club

Festa Lá em Cima

  • 22h: Tomé
  • 23h: Julie Gadelha
  • 00h: Thales


Bateu, Pode Comemorar

  • 1h: Babita
  • 2h: Fixter
  • 3h: Lucas BMR
  • 4h: Rennó

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar