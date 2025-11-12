Zepelim: saiba tudo sobre a edição de 2025 do festival

Zepelim: saiba tudo sobre a edição de 2025 do festivalQuarta edição do Festival Zepelim acontece no sábado, 15, com destaques musicais, gratronômicos e culturais
Um dos eventos já aguardados no calendário de Fortaleza, o Festival Zepelim realiza sua quarta edição no próximo sábado, 15, com o lema "Sonhe, sinta, seja". Jovem, moderno e diversificado, o evento conta com mais de 20 apresentações, entre cearenses e atrações nacionais.
INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo
A festa ocorre ao longo de mais de 12 horas no Marina Park Hotel e é distribuída em três palcos: "Sol", "Mar" e "Fortaleza é o Futuro", sendo os dois primeiros os já tradicionais na estrutura do evento para receber o line-up principal; e o último sendo dedicado para atrações alencarinas e de música eletrônica.
Entre as novidades deste ano, estão as atrações inéditas do festival: Anavitória, Camaleoa, Luedji Luna, Céu e a drag queen Diego Martins. O espaço também ganha festa à parte com o Zep Club, a pista de música eletrônica que segue até o amanhecer no evento.
LEIA TAMBÉM | BaianaSystem confirma show no Festival Tamo Junto BB
Um espaço especial é o Redário Vida&Arte - localizado na área dos coqueiros. São 30 redes, 10 torres de carregamento de celular e puffs para descanso. O ambiente oferece conforto para quem deseja descansar durante as horas de programação.
Os ingressos ainda estão disponiveis.
Festival Zepelim: música eletrônica
O Festival Zepelim estreia o espaço ZEP Club, uma pista de dança dedicada à música eletrônica. O projeto tem curadoria dos coletivos "Festa Lá em Cima" e "Bateu, Pode Comemorar". Esta é a primeira vez que os grupos se reúnem no mesmo evento. A pista será aberta com os DJs Thales e Tomé, da "Festa Lá em Cima", que convidam Julie Gadelha para se juntar ao line-up. Já a "Bateu, Pode Comemorar", entra em seguida, com um set alternativo, comandado por Lucas BMR, Babita e Rennó. A pista seguirá aberta até o amanhecer.
Pode ou não pode?
Para a segurança do público, o Festival Zepelim restringe alguns itens e comportamentos dentro de seu espaço.
Itens proibidos:
- Capacete;
- Copos e garrafas;
- Objetos e embalagens de vidro, metal ou plástico rígido;
- Guarda-chuva ou sombrinha de qualquer tamanho;
- Bandeira e faixa com mastro;
- Haste de selfie;
- Máquina fotográfica profissional que permite troca de lente e filmadora;
- Drones;
- Cadeiras;
- Isopor, cooler ou qualquer item de armazenagem;
- Animais;
- Papel em rolo, jornais e revistas;
- Bebidas alcoólicas e substâncias tóxicas;
- Correntes e cinturões.
Itens permitidos
- Mochila ou bolsa (sujeitas a inspeção);
- Boné, óculos, chapéu e canga;
- Protetor solar;
- Desodorante roll-on, lenço umedecido ou maquiagem;
- Câmera portátil;
- Carregador de celular e bateria portátil;
- Cigarros;
- Água (até 4 copos lacrados ou 2 garrafas de 500 ml);
- Alimentos (até 3 itens por pessoa, sendo industrializados e lacrados);
- Frutas e sanduíches em embalagens transparentes.
*Itens inabituais serão autorizados para pessoas com necessidades especiais e deficiência, mediante comprovação.
Festival Zepelim: onde comer?
Com programação que vai do começo da tarde até a madrugada no Marina Park, o Zepelim dedica boa parte de seu espaço às praças de alimentação, a fim de que o público possa pausar durante a festa a aproveitar para comer tranquilamente.
Praça de alimentação principal
- Cantina Benvenuti (lanches);
- El Chancho (hamburgueria);
- Fat Guys (hamburgueria)
- Hey Joe (hamburgueria);
- Mormaço (lanches e petiscos);
- Sul do Chile (hamburguers e sanduíches).
Food Truck
- Driver Pizza (pizzaria);
- Coxinha Cream (lanches);
- Dog Zone (cachorro-quente);
- Espetin Maravilha (carnes);
- We Love Churros (doces);
- Zout Burguer (hamburgueria);
- Oya Acarajé (acarajé).
Festival Zepelim: palcos
Palcos Sol e Mar
- 16h: Mateus Fazeno Rock
- 17h: Cor dos Olhos
- 18h: Anavitória
- 19h50min: FBC
- 21h: Lagum
- 22h10min: Jah-Van convida Céu, Luedji Luna e Assucena
- 23h30min: Diego Martins
- 23h50min: Marina Sena
- 1h10min: Yago Oproprio
- 2h20min: Luísa Sonza
Palco Fortaleza é o Futuro
Shows
- 15h30min: DJ Beto Albuquerque
- 17h30min: Camaleoa
- 19h: Cheiro do Queijo
- 20h30min: Montage
Zep Club
Festa Lá em Cima
- 22h: Tomé
- 23h: Julie Gadelha
- 00h: Thales
Bateu, Pode Comemorar
- 1h: Babita
- 2h: Fixter
- 3h: Lucas BMR
- 4h: Rennó