Zepelim: saiba tudo sobre a edição de 2025 do festival

￼MARINA Sena é a primeira atração confirmada / Crédito: Rogério Von Kruger/Divulgação/TIM

Um dos eventos já aguardados no calendário de Fortaleza, o Festival Zepelim realiza sua quarta edição no próximo sábado, 15, com o lema "Sonhe, sinta, seja". Jovem, moderno e diversificado, o evento conta com mais de 20 apresentações, entre cearenses e atrações nacionais. INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

A festa ocorre ao longo de mais de 12 horas no Marina Park Hotel e é distribuída em três palcos: "Sol", "Mar" e "Fortaleza é o Futuro", sendo os dois primeiros os já tradicionais na estrutura do evento para receber o line-up principal; e o último sendo dedicado para atrações alencarinas e de música eletrônica. Entre as novidades deste ano, estão as atrações inéditas do festival: Anavitória, Camaleoa, Luedji Luna, Céu e a drag queen Diego Martins. O espaço também ganha festa à parte com o Zep Club, a pista de música eletrônica que segue até o amanhecer no evento. LEIA TAMBÉM | BaianaSystem confirma show no Festival Tamo Junto BB Um espaço especial é o Redário Vida&Arte - localizado na área dos coqueiros. São 30 redes, 10 torres de carregamento de celular e puffs para descanso. O ambiente oferece conforto para quem deseja descansar durante as horas de programação.

Os ingressos ainda estão disponiveis. Festival Zepelim: música eletrônica O Festival Zepelim estreia o espaço ZEP Club, uma pista de dança dedicada à música eletrônica. O projeto tem curadoria dos coletivos "Festa Lá em Cima" e "Bateu, Pode Comemorar". Esta é a primeira vez que os grupos se reúnem no mesmo evento. A pista será aberta com os DJs Thales e Tomé, da "Festa Lá em Cima", que convidam Julie Gadelha para se juntar ao line-up. Já a "Bateu, Pode Comemorar", entra em seguida, com um set alternativo, comandado por Lucas BMR, Babita e Rennó. A pista seguirá aberta até o amanhecer. Pode ou não pode?

Para a segurança do público, o Festival Zepelim restringe alguns itens e comportamentos dentro de seu espaço. Itens proibidos:

Capacete;



Copos e garrafas;



Objetos e embalagens de vidro, metal ou plástico rígido;



Guarda-chuva ou sombrinha de qualquer tamanho;



Bandeira e faixa com mastro;

Haste de selfie;



Máquina fotográfica profissional que permite troca de lente e filmadora;



Drones;



Cadeiras;



Isopor, cooler ou qualquer item de armazenagem;



Animais;



Papel em rolo, jornais e revistas;



Bebidas alcoólicas e substâncias tóxicas;



Correntes e cinturões. Itens permitidos



Mochila ou bolsa (sujeitas a inspeção);



Boné, óculos, chapéu e canga;



Protetor solar;



Desodorante roll-on, lenço umedecido ou maquiagem;



Câmera portátil;



Carregador de celular e bateria portátil;



Cigarros;



Água (até 4 copos lacrados ou 2 garrafas de 500 ml);



Alimentos (até 3 itens por pessoa, sendo industrializados e lacrados);



Frutas e sanduíches em embalagens transparentes.

*Itens inabituais serão autorizados para pessoas com necessidades especiais e deficiência, mediante comprovação. Festival Zepelim: onde comer? Com programação que vai do começo da tarde até a madrugada no Marina Park, o Zepelim dedica boa parte de seu espaço às praças de alimentação, a fim de que o público possa pausar durante a festa a aproveitar para comer tranquilamente. Praça de alimentação principal

