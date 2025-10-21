O Cheiro do Queijo lança filme de ficção com desabafos reais

O Cheiro do Queijo participou de tutorias sobre roteiro, acessibilidade, figurino e cenário no Hub Porto Dragão; o filme "Operação Baile Balanço" resulta da formação / Crédito: Divulgação/ Hub Porto Dragão/ Sérgio Lima

Para quem não está familiarizado com a vida de um artista independente, o grupo maracanauense que une circo e rap O Cheiro do Queijo elucida a cena, pelo menos aqui no Ceará, com um desabafo: “Eu só queria ser um artista, tive que tirar CNPJ, ter certidão negativa, em dias emitir nota em cima de nota. Que p* é essa de tanto doc? Eu almoço rap e vomito rock”. LEIA TAMBÉM | Palhaço Abu une denúncia social e humor no grupo "O Cheiro do Queijo"

No ritmo de batucadas animadas, a voz de Igor Cândido, também conhecido como palhaço Abu da Pereba, cuspindo essas palavras é o primeiro som que se escuta em “Operação Baile Balanço”, filme lançado na quarta-feira, 15. Com um título apropriado para o conteúdo, “Burocracia” é a música que abre não só o projeto audiovisual, mas também o EP “Baile Balanço”. O EP que tem a música como intro não tem data definida para o lançamento. E a razão é burocrática: o 14° edital Ceará das Artes, da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE), divulgou o nome do projeto entre os classificados na etapa final e, 15 dias depois, republicou o documento sem contemplá-los, sob a justificativa de “republicação por incorreção”, conforme Ícaro Ferreira, o palhaço Potchoco. Em nota enviada ao O POVO, a Secult informou que o projeto obteve nota 66,5 na avaliação do Edital Ceará das Artes, tendo sido inicialmente selecionado. “A equipe identificou um erro no ranqueamento dos projetos na área de Música. Diante disso, a Secult Ceará procedeu à correção e republicação dos resultados no Diário Oficial do Estado em 26 de agosto de 2025, com as devidas correções”.

A nota também menciona comunicação direta com os proponentes via e-mail e transparência com os artistas. "A Secult-Ceará informa que os esclarecimentos sobre o processo foram prestados por meio de comunicação direta com os proponentes, via e-mail, com o objetivo de garantir a transparência e o entendimento das alterações e via publicação no DOE e no Mapa Cultural. E ressalta que todos os canais de suporte e de comunicação por e-mail e pelo chat do Mapa Cultural estão ativos e são acompanhados pela equipe da secretaria", pontuou a pasta em nota.

Ressentida, mas acostumada a ir “se virando”, a banda adianta que o EP está sendo produzido de maneira independente - isto é, com recursos próprios - e deve ser lançado até o Carnaval de 2026. Com o filme, realizado por meio do programa Zona de Criação, do Hub Cultural Porto Dragão, o EP já dá indícios do que vem a ser.

Com mais de 1.300 visualizações no YouTube e mais de 700 mil no reels do Instagram, a música tem recebido atenção nas mídias digitais.

Versando sobre o terror dos artistas independentes, que muitas vezes conciliam o trabalho artístico com atividades paralelas para conseguir se sustentar e ainda precisam dispor de tempo para escrever projetos e inscrevê-los em fomentos públicos, Abu diz que esses trâmites dificultam o acesso mais do que ajudam. “Mesmo quando encaminhamos tudo correto, muitos equipamentos ainda atrasam os cachês ou nos tiram o acesso de maneira arbitrária”, afirma sobre a letra de “Burocracia”. LEIA TAMBÉM | Há o que melhorar: artistas destacam desafios para viver da Cultura no Interior cearense