Documentário sobre Milton Nascimento concorre ao Grammy Latino

"Milton Bituca Nascimento" é um dos indicados para a categoria Melhor Vídeo Musical de Longa Duração, no 26º Grammy Latino
Autor Sofia Herrero
Sofia Herrero Autor
Acontece nesta quinta-feira, 13, a 26ª entrega anual do Grammy Latino, em Las Vegas.

Além das indicações para Djonga, Alcione, Marina Sena e Liniker, o Brasil tem chances de trazer para casa o troféu de Melhor Vídeo Musical de Longa Duração, com o longa “Milton Bituca Nascimento”.

Na categoria, o documentário concorre com “Papota, Ca7riel & Paco Amoroso”, “Iradoh, 3 Atos de Irmandade: A Música”, “O Crime e a Justiça, Hodari”, “Mon Laferte, Te Amo, Mon Laferte”, e “Lamento (Extended Cut), Gaby Moreno”.

Leia também | Grammy Latino 2025: confira todos os brasileiros indicados

Com produção de Fabiano Gullane e direção musical de Victor Pozas, o longa documenta, de forma musical e biográfica, a carreira de Milton Nascimento, o Bituca.

Lançado em março de 2025, o filme parte da última turnê de despedida de Milton Nascimento, como ponto de partida para explorar “a complexidade simples” de sua obra.

Além da música e dos shows, há bastidores, depoimentos de artistas e momentos de reflexão sobre o impacto de sua trajetória.

Ao longo de 1 hora e 50 minutos, a diretora Flávia Moraes pergunta a 40 entrevistados a mesma questão: como explicar o fascínio que o músico causa no Brasil e no mundo com sua obra?

Entre os que responderam, estão nomes nacionais e internacionais, como Gilberto Gil, Mano Brown, Djamila Ribeiro, Quincy Jones, Spike Lee e Paul Simon.

Além da categoria cinematográfica, Milton também concorre com “O vento passou”, na categoria Melhor Canção de Língua Portuguesa, em colaboração com Esperanza Spalding.

Leia mais

Grammy Latino 2025: que horas será e onde assistir

A pré-cerimônia do Grammy Latino 2025, onde são anunciados os primeiros vencedores, começa às 16h30min (horário de Brasília) e será transmitida no canal oficial do Grammy Latino no YouTube.

O pré-show oficial, com cobertura do tapete vermelho e entrevistas exclusivas, inicia às 21 horas, seguido pela cerimônia principal às 22 horas.

A transmissão completa e ao vivo poderá ser acompanhada pelos canais Multishow, BIS e pela plataforma Globoplay.

Indicados ao Grammy Latino 2025

Veja a seguir todas as categorias e indicados.

Álbum do Ano

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Puñito de Yocahú – Vicente García
  • Al Romper La Burbuja – Joaquina
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Palabra de To’s (seca) – Carín León
  • Caju – Liniker
  • En Las Nubes - Con Mis Panas – Elena Rose
  • ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Gravação do Ano

  • Baile Inolvidable – Bad Bunny
  • DtMF – Bad Bunny
  • El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • Lara – Zoe Gotusso
  • Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Ao Teu Lado – Liniker
  • Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz

Canção do Ano

  • Baile Inolvidable – Bad Bunny
  • Bogota – Natalia Lafourcade
  • DtMF – Bad Bunny
  • El Dia Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
  • Palmeras En El Jardin – Alejandro Sanz
  • Si Antes te Hubiera Conocido – Karol G
  • #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Veludo Marrom - Liniker

Artista Revelação

  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morph
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
  • Ouro de Tolo - Marina Sena
  • Transe - Zé Ibarra
  • Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding
  • Veludo Marrom - Liniker

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

  • No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
  • Fugacidade - Janeiro
  • Caju - Liniker
  • Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
  • Coisas Naturais - Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

  • O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
  • Colinho - Maria Beraldo
  • Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
  • Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
  • Big Buraco - Jadsa

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

  • Só Quero Ver - BK’ & Evinha
  • Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
  • Caju - Liniker
  • A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
  • Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

  • Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
  • Razão da Esperança - Paloma Possi
  • Onde Guardamos As Flores? - Resgate
  • Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
  • A Maior Honra - Julliany Souza

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

  • Casa Coração - Joyce Alane
  • Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
  • Universo De Paixão - Natascha Falcão
  • Transespacial - Fitti
  • Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê


Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

  • Sentido - 5 A Seco
  • Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
  • Pique - Dora Morelenbaum
  • Divina Casca - Rachel Reis
  • Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Melhor Álbum de Música Sertaneja

  • Let's Go Rodeo - Ana Castela
  • José & Durval - Chitãozinho e Xororó
  • Obrigado Deus - Léo Foguete
  • Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
  • Do Velho Testamento - Tierry

Melhor Álbum de Samba/Pagode

  • Alcione - Alcione
  • Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
  • Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
  • Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
  • Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) -
  • Sorriso Maroto

Melhor Álbum de Música Urbana

  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Underwater - Fariana
  • Naiki - Nicki Nicole
  • MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
  • Elyte - Yandel

Melhor Álbum Instrumental

  • Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
  • Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
  • Ida e Volta - Yamandu Costa
  • Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
  • Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Melhor Álbum de Música Infantil

  • Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
  • As Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
  • Cenas Infantis - Palavra Cantada
  • Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
  • Jirafas - Rita Rosa

Compositor do ano

  • Edgar Barrera
  • João Ferreira
  • Pablo Preciado
  • Mónica Vélez
  • Ale Zéguer

Melhor Vídeo Musical Versão Longa

  • Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
  • Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
  • Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
  • Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

Produtor do Ano

  • Rafa Arcaute, Federico Vindver
  • Edgar Barrera
  • Nico Cotton
  • Andres Torres, Mauricio Rengifo
  • Matheus Stiirmer

