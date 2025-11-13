Documentário sobre Milton Nascimento concorre ao Grammy Latino"Milton Bituca Nascimento" é um dos indicados para a categoria Melhor Vídeo Musical de Longa Duração, no 26º Grammy Latino
Acontece nesta quinta-feira, 13, a 26ª entrega anual do Grammy Latino, em Las Vegas.
Além das indicações para Djonga, Alcione, Marina Sena e Liniker, o Brasil tem chances de trazer para casa o troféu de Melhor Vídeo Musical de Longa Duração, com o longa “Milton Bituca Nascimento”.
Na categoria, o documentário concorre com “Papota, Ca7riel & Paco Amoroso”, “Iradoh, 3 Atos de Irmandade: A Música”, “O Crime e a Justiça, Hodari”, “Mon Laferte, Te Amo, Mon Laferte”, e “Lamento (Extended Cut), Gaby Moreno”.
Leia também | Grammy Latino 2025: confira todos os brasileiros indicados
Com produção de Fabiano Gullane e direção musical de Victor Pozas, o longa documenta, de forma musical e biográfica, a carreira de Milton Nascimento, o Bituca.
Lançado em março de 2025, o filme parte da última turnê de despedida de Milton Nascimento, como ponto de partida para explorar “a complexidade simples” de sua obra.
Além da música e dos shows, há bastidores, depoimentos de artistas e momentos de reflexão sobre o impacto de sua trajetória.
Ao longo de 1 hora e 50 minutos, a diretora Flávia Moraes pergunta a 40 entrevistados a mesma questão: como explicar o fascínio que o músico causa no Brasil e no mundo com sua obra?
Entre os que responderam, estão nomes nacionais e internacionais, como Gilberto Gil, Mano Brown, Djamila Ribeiro, Quincy Jones, Spike Lee e Paul Simon.
Além da categoria cinematográfica, Milton também concorre com “O vento passou”, na categoria Melhor Canção de Língua Portuguesa, em colaboração com Esperanza Spalding.
Leia mais
Grammy Latino 2025: que horas será e onde assistir
A pré-cerimônia do Grammy Latino 2025, onde são anunciados os primeiros vencedores, começa às 16h30min (horário de Brasília) e será transmitida no canal oficial do Grammy Latino no YouTube.
O pré-show oficial, com cobertura do tapete vermelho e entrevistas exclusivas, inicia às 21 horas, seguido pela cerimônia principal às 22 horas.
A transmissão completa e ao vivo poderá ser acompanhada pelos canais Multishow, BIS e pela plataforma Globoplay.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Indicados ao Grammy Latino 2025
Veja a seguir todas as categorias e indicados.
Álbum do Ano
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces – Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú – Vicente García
- Al Romper La Burbuja – Joaquina
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Palabra de To’s (seca) – Carín León
- Caju – Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas – Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Gravação do Ano
- Baile Inolvidable – Bad Bunny
- DtMF – Bad Bunny
- El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara – Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado – Liniker
- Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
Canção do Ano
- Baile Inolvidable – Bad Bunny
- Bogota – Natalia Lafourcade
- DtMF – Bad Bunny
- El Dia Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
- Palmeras En El Jardin – Alejandro Sanz
- Si Antes te Hubiera Conocido – Karol G
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom - Liniker
Artista Revelação
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morph
- Sued Nunes
- Ruzzi
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Ouro de Tolo - Marina Sena
- Transe - Zé Ibarra
- Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding
- Veludo Marrom - Liniker
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
- Fugacidade - Janeiro
- Caju - Liniker
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
- Colinho - Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
- Big Buraco - Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
- Só Quero Ver - BK’ & Evinha
- Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
- Caju - Liniker
- A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
- Razão da Esperança - Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores? - Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
- A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- Casa Coração - Joyce Alane
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
- Universo De Paixão - Natascha Falcão
- Transespacial - Fitti
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
- Sentido - 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
- Pique - Dora Morelenbaum
- Divina Casca - Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
- Let's Go Rodeo - Ana Castela
- José & Durval - Chitãozinho e Xororó
- Obrigado Deus - Léo Foguete
- Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
- Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Álbum de Samba/Pagode
- Alcione - Alcione
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
- Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
- Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) -
- Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Urbana
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Underwater - Fariana
- Naiki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte - Yandel
Melhor Álbum Instrumental
- Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
- Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida e Volta - Yamandu Costa
- Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
- Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Melhor Álbum de Música Infantil
- Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
- As Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
- Cenas Infantis - Palavra Cantada
- Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
- Jirafas - Rita Rosa
Compositor do ano
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Melhor Vídeo Musical Versão Longa
- Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
- Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
- Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
- Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Produtor do Ano
- Rafa Arcaute, Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Andres Torres, Mauricio Rengifo
- Matheus Stiirmer