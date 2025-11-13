Documentário sobre Milton Nascimento concorre ao Grammy Latino

"Milton Bituca Nascimento" é um dos indicados para a categoria Melhor Vídeo Musical de Longa Duração, no 26º Grammy Latino / Crédito: Gullane/Divulgação

Acontece nesta quinta-feira, 13, a 26ª entrega anual do Grammy Latino, em Las Vegas. Além das indicações para Djonga, Alcione, Marina Sena e Liniker, o Brasil tem chances de trazer para casa o troféu de Melhor Vídeo Musical de Longa Duração, com o longa “Milton Bituca Nascimento”.

Na categoria, o documentário concorre com “Papota, Ca7riel & Paco Amoroso”, “Iradoh, 3 Atos de Irmandade: A Música”, “O Crime e a Justiça, Hodari”, “Mon Laferte, Te Amo, Mon Laferte”, e “Lamento (Extended Cut), Gaby Moreno”. Leia também | Grammy Latino 2025: confira todos os brasileiros indicados Com produção de Fabiano Gullane e direção musical de Victor Pozas, o longa documenta, de forma musical e biográfica, a carreira de Milton Nascimento, o Bituca. Lançado em março de 2025, o filme parte da última turnê de despedida de Milton Nascimento, como ponto de partida para explorar “a complexidade simples” de sua obra.

Além da música e dos shows, há bastidores, depoimentos de artistas e momentos de reflexão sobre o impacto de sua trajetória. Ao longo de 1 hora e 50 minutos, a diretora Flávia Moraes pergunta a 40 entrevistados a mesma questão: como explicar o fascínio que o músico causa no Brasil e no mundo com sua obra? Entre os que responderam, estão nomes nacionais e internacionais, como Gilberto Gil, Mano Brown, Djamila Ribeiro, Quincy Jones, Spike Lee e Paul Simon.

O pré-show oficial, com cobertura do tapete vermelho e entrevistas exclusivas, inicia às 21 horas, seguido pela cerimônia principal às 22 horas. A transmissão completa e ao vivo poderá ser acompanhada pelos canais Multishow, BIS e pela plataforma Globoplay.