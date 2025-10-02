Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho

Milton Nascimento é diagnosticado com doença degenerativa / Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

O cantor Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL) aos 82 anos. A informação foi revelada pelo seu filho e empresário, Augusto Nascimento. Para aproveitar juntos antes do diagnóstico, pai e filho decidiram realiza uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, ainda em maio deste ano.

“Quando vi que meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos”, relata Augusto em entrevista à Revista Piauí. Leia Mais | Cinebiografia mostra um Milton Nascimento desconhecido no próprio país No trajeto da viagem, eles foram ao Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana. No total, percorreram cerca de 4 mil km em 16 dias. Durante a viagem, Milton esteve ao lado do filho, escolhendo a trilha sonora. “Meu pai sempre viajou do meu lado, como copiloto”, disse Augusto, que foi o motorista do motorhome enquanto o pai escutava os álbuns dos Beatles.

Demência por corpos de Lewy (DCL) Conhecido como o terceiro tipo mais comum de demência, o diagnóstico de DCL foi confirmado após o retorno do artista ao Brasil. A condição resulta na degeneração e morte de células nervosas no cérebro, situação que afeta as funções cognitivas e motoras do indivíduo. Em março deste ano, Augusto havia compartilhado ao Jornal Nacional que Milton convivia com Parkinson há dois anos. A doença degenerativa que também resulta em limitações na rotina do cantor.

Leia Também | O fim da MPB ou estrelas mudam de lugar

Aposentadoria dos palcos Milton Nascimento se aposentou dos palcos em 2022 após a turnê “A Última Sessão de Música”, o artista rodou pelo Brasil se apresentando nos palcos pela última vez. Mesmo deixando os palcos, ele não se afastou da música e gravou participações em álbuns, inclusive um disco com a música Esperanza Spalding.