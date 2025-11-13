Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grammy Latino 2025: veja brasileiros indicados e como assistir

Grammy Latino 2025: confira todos os brasileiros indicados

Premiação acontece em Las Vegas e será transmitida no Brasil pelo canal Multishow. Saiba o horário e confira os brasileiros indicados
Atualizado às Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grammy Latino 2025 acontece nesta quinta-feira, 13, em Las Vegas. A vigésima sexta edição do evento será transmitida no canal Multishow e no streaming Globoplay a partir das 21 horas.

A premiação principal começa às 22 horas e conta com uma lista de artistas brasileiros indicados em diversas categorias.

Apesar disso, a entrega de prêmios começou no último domingo, 9, com do Prêmio à Excelência Musical para Ivan Lins. O cantor, compositor e pianista brasileiro foi laureado pelo conjunto de sua obra, que completa 60 anos.

Leia mais

Grammy Latino 2025: Veja os brasileiros indicados

Um dos destaques do Grammy Latino 2025 é Liniker, cantora que conquistou espaço nas categorias como a única artista a cantar em língua portuguesa entre os nomeados em Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano.

Natural de Araraquara, Liniker é uma das favoritas a ganhar o prêmio com seu álbum “Caju”.

Outros nomes com potencial de sair vitoriosos são: Marina Sena, Milton Nascimento, Carol Biazin, Djonga e Julia Mestre.

Na categoria de Artista Revelação, o Brasil aparece com Juliane Gamboa e Suede Nunes como possíveis ganhadoras.

A seguir, veja em destaque quais são os artistas brasileiros e seus concorrentes entre os indicados em cada grupo do 26º Grammy Latino:

Álbum do Ano

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Puñito de Yocahú – Vicente García
  • Al Romper La Burbuja – Joaquina
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Palabra de To’s (seca) – Carín León
  • Caju – Liniker
  • En Las Nubes - Con Mis Panas – Elena Rose
  • ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Leia mais

Gravação do Ano

  • Baile Inolvidable – Bad Bunny
  • DtMF – Bad Bunny
  • El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • Lara – Zoe Gotusso
  • Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Ao Teu Lado – Liniker
  • Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz

Canção do Ano

  • Baile Inolvidable – Bad Bunny
  • Bogota – Natalia Lafourcade
  • DtMF – Bad Bunny
  • El Dia Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
  • Palmeras En El Jardin – Alejandro Sanz
  • Si Antes te Hubiera Conocido – Karol G
  • #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Veludo Marrom - Liniker

Leia mais

Artista Revelação

  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morph
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
  • Ouro de Tolo - Marina Sena
  • Transe - Zé Ibarra
  • Um Vento Passou - Milton Nascimento & Esperanza Spalding
  • Veludo Marrom - Liniker

Leia mais

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

  • No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
  • Fugacidade - Janeiro
  • Caju - Liniker
  • Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
  • Coisas Naturais - Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

  • O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
  • Colinho - Maria Beraldo
  • Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
  • Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
  • Big Buraco - Jadsa

Leia mais

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

  • Só Quero Ver - BK’ & Evinha
  • Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
  • Caju - Liniker
  • A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
  • Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

  • Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
  • Razão da Esperança - Paloma Possi
  • Onde Guardamos As Flores? - Resgate
  • Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
  • A Maior Honra - Julliany Souza

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

  • Casa Coração - Joyce Alane
  • Ao Vivo No CCB: Homenagem A José Mário Branco - Camané
  • Universo De Paixão - Natascha Falcão
  • Transespacial - Fitti
  • Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê

Leia mais

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

  • Sentido - 5 A Seco
  • Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
  • Pique - Dora Morelenbaum
  • Divina Casca - Rachel Reis
  • Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Melhor Álbum de Música Sertaneja

  • Let's Go Rodeo - Ana Castela
  • José & Durval - Chitãozinho e Xororó
  • Obrigado Deus - Léo Foguete
  • Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
  • Do Velho Testamento - Tierry

Melhor Álbum de Samba/Pagode

  • Alcione - Alcione
  • Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
  • Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
  • Zeca Pagodinho- 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
  • Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto

Melhor Álbum de Música Urbana

  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Underwater - Fariana
  • Naiki - Nicki Nicole
  • MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
  • Elyte - Yandel

Melhor Álbum Instrumental

  • Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
  • Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
  • Ida e Volta - Yamandu Costa
  • Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
  • Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Melhor Álbum de Música Infantil

  • Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
  • As Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
  • Cenas Infantis - Palavra Cantada
  • Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
  • Jirafas - Rita Rosa

Compositor do ano

  • Edgar Barrera
  • João Ferreira
  • Pablo Preciado
  • Mónica Vélez
  • Ale Zéguer

Melhor Vídeo Musical Versão Longa

  • Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
  • Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
  • Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
  • Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

Produtor do Ano

  • Rafa Arcaute, Federico Vindver
  • Edgar Barrera
  • Nico Cotton
  • Andres Torres, Mauricio Rengifo
  • Matheus Stiirmer

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar