Grammy Latino 2025: veja brasileiros indicados e como assistir

Liniker e Marina Sena são nomes favoritos em categorias do Grammy Latino 2025. Premiação acontece em Las Vegas nesta quinta, 13. / Crédito: caroline lima/divulgação e reprodução/instagram

O Grammy Latino 2025 acontece nesta quinta-feira, 13, em Las Vegas. A vigésima sexta edição do evento será transmitida no canal Multishow e no streaming Globoplay a partir das 21 horas. A premiação principal começa às 22 horas e conta com uma lista de artistas brasileiros indicados em diversas categorias.

Apesar disso, a entrega de prêmios começou no último domingo, 9, com do Prêmio à Excelência Musical para Ivan Lins. O cantor, compositor e pianista brasileiro foi laureado pelo conjunto de sua obra, que completa 60 anos. Um dos destaques do Grammy Latino 2025 é Liniker, cantora que conquistou espaço nas categorias como a única artista a cantar em língua portuguesa entre os nomeados em Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano. Natural de Araraquara, Liniker é uma das favoritas a ganhar o prêmio com seu álbum "Caju".