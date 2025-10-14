Indicada em 7 categorias, Liniker fará show no Grammy Latino 2025

Indicada em 7 categorias, Liniker fará show no Grammy Latino 2025Além da performance, a cantora Liniker é a principal indicada do Brasil para a cerimônia, que acontece no dia 13 de novembro
A Academia Latina de Gravação anunciou nesta terça-feira, 14, o line-up inicial das atrações que irão compor a 26ª cerimônia do Grammy Latino. Representando o Brasil, a cantora paulistana Liniker foi anunciada como um dos shows principais da noite.
O anúncio vem após as sete indicações que o álbum “Caju”, lançado em agosto de 2024, recebeu. Dentre elas, a artista fez história ao se tornar a primeira brasileira indicada em 3 das 4 principais categorias em uma mesma edição: Álbum do Ano (“Caju”), Gravação do Ano (“Ao Teu Lado”) e Canção do Ano (“Veludo Marrom”).
Leia também | "As lutas de uma artista plural: V&A entrevista Liniker"
Com produção musical assinada por Liniker, Fejuca e Gustavo Ruiz, o álbum também concorre na categoria técnica de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.
Além da cantora natural de Araraquara, a premiação confirmou Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Morat e Los Tigres del Norte como atrações da noite do dia 13 de novembro.
Saiba mais sobre o Grammy Latino 2025
A 26ª Entrega Anual do Latin Grammy acontece na quinta-feira, 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. O evento contará com transmissão na íntegra, produzida pela TelevisaUnivision, que será exibida em todas as suas plataformas nos Estados Unidos.
Neste ano, o destaque da lista de indicados é Bad Bunny, que se sobressaiu com o lançamento do álbum “Debí tirar más fotos”. Ao todo, o artista porto-riquenho concorre a 12 prêmios, incluindo as categorias de Álbum do Ano e Gravação do Ano.
No rol de brasileiros, a lista conta com indicações para os músicos João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com “Dominguinho”, disco que celebra o forró.
Com show em Fortaleza marcado para o mês de novembro, durante a programação do Festival Zepelim, a cantora Marina Sena recebeu duas indicações: Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.
(Colaborou Lillian Santos / O POVO)
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente