Indicada em 7 categorias, Liniker fará show no Grammy Latino 2025

Além da performance, a cantora é a principal indicada do Brasil para a cerimônia, que acontece no dia 13 de novembro / Crédito: FERNANDA BARROS

A Academia Latina de Gravação anunciou nesta terça-feira, 14, o line-up inicial das atrações que irão compor a 26ª cerimônia do Grammy Latino. Representando o Brasil, a cantora paulistana Liniker foi anunciada como um dos shows principais da noite. O anúncio vem após as sete indicações que o álbum “Caju”, lançado em agosto de 2024, recebeu. Dentre elas, a artista fez história ao se tornar a primeira brasileira indicada em 3 das 4 principais categorias em uma mesma edição: Álbum do Ano (“Caju”), Gravação do Ano (“Ao Teu Lado”) e Canção do Ano (“Veludo Marrom”).

Leia também | "As lutas de uma artista plural: V&A entrevista Liniker" Com produção musical assinada por Liniker, Fejuca e Gustavo Ruiz, o álbum também concorre na categoria técnica de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação. Além da cantora natural de Araraquara, a premiação confirmou Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Morat e Los Tigres del Norte como atrações da noite do dia 13 de novembro. Saiba mais sobre o Grammy Latino 2025 A 26ª Entrega Anual do Latin Grammy acontece na quinta-feira, 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. O evento contará com transmissão na íntegra, produzida pela TelevisaUnivision, que será exibida em todas as suas plataformas nos Estados Unidos.