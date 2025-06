Gilberto Gil anuncia show extra em Fortaleza; veja data

Após esgotar ingressos para show da turnê "Tempo Rei" em Fortaleza que será realizado no sábado, 15 de novembro, Gilberto Gil anuncia nova data de apresentação para 16 de novembro, um domingo, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A pré-venda dos ingressos acontece a partir das 10 horas desta quinta-feira, 25 de junho, para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa. Já a venda geral tem início às 12 horas da segunda-feira, 30 de junho, no site Eventim.