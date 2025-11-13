Grammy Latino 2025: quem é favoritos na principais categorias

Liniker é destaque entre os brasileiros indicados, aparecendo nas principais categorias da noite. / Crédito: Reprodução/Instagram @linikeroficial

A 26ª edição do Grammy Latino será realizada nesta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA). A cerimônia, promovida pela Academia Latina da Gravação, é considerada a mais importante premiação da música ibero-americana e contará com grande presença de artistas brasileiros entre os indicados.

O evento começa às 16h30 (horário de Brasília) com a pré-cerimônia — quando os primeiros vencedores são revelados — e segue com o pré-show oficial às 21 horas, tendo entrevistas e o tradicional tapete vermelho. A entrega dos prêmios principais e as performances ao vivo têm início às 22 horas. Os favoritos do Grammy Latino 2025 Entre os destaques brasileiros está Liniker, que se consagra como uma das artistas mais indicadas deste ano. A cantora aparece em categorias de peso como Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano, sendo a única artista lusófona presente nessas disputas. Com o álbum “Caju” e a canção “Veludo Marrom”, Liniker representa o Brasil em seis categorias, incluindo também Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.

Na disputa por Gravação do Ano, a artista concorre com a faixa “Ao Teu Lado”, em parceria com Amaro Freitas e Anavitória, ao lado de grandes nomes como Bad Bunny, Karol G, Alejandro Sanz e Natalia Lafourcade. Outras apostas brasileiras: diversidade e representatividade O Brasil marca presença com uma ampla variedade de estilos musicais. Carol Biazin disputa a categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o projeto “No Escuro, Quem É Você?”, enquanto Marina Sena concorre com “Coisas Naturais”. Na música afro-brasileira, Luedji Luna se destaca com o disco “Um Mar Para Cada Um”, indicado a Melhor Álbum de Música Popular Afro-Portuguesa Brasileira.

Já a banda BaianaSystem concorre a Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa com “O Mundo Dá Voltas”, ao lado do rapper Djonga, indicado pelo álbum “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto”. O samba e o sertanejo também têm espaço garantido: Alcione, Zeca Pagodinho, Mart’nália e Ana Castela estão entre os finalistas em suas respectivas categorias, reforçando a força e a diversidade da música brasileira.

Grammy Latino 2025: disputa acirrada entre os principais nomes latinos Além dos brasileiros, o Grammy Latino 2025 traz uma lista de grandes concorrentes internacionais. Entre os indicados a Álbum do Ano estão Bad Bunny, Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz, CA7RIEL & Paco Amoroso e Liniker.