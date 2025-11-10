O que é forró de favela? Saiba lugares para aprender a dançar

O que é forró de favela? Saiba lugares para aprender a dançarA vertente do forró deu origem a um estilo dançado lento e envolvente, que hoje ocupa quadras e praças de Fortaleza; saiba onde aprender a dançar
O forró romântico, também conhecido como forró de favela, surgiu nas periferias de Fortaleza nos anos 1990 e ganhou projeção na década de 2000. O ritmo se diferencia do forró eletrônico por trazer letras mais melódicas e características das comunidades onde nasceu.
O forró sempre esteve presente na capital cearense desde o século XIX, quando bailes populares animavam o Nordeste. Na década de 1990, porém, o preço dos ingressos nas casas de show que tocavam o estilo se tornou inacessível para parte da população.
Foi então que os moradores das comunidades começaram a organizar suas próprias festas em espaços menores, com entradas mais baratas e DJs no lugar das bandas tradicionais. Assim nasceu o forró de favela.
O estilo faz parte do gênero que, na época, era chamado de forró romântico. Com o tempo e a visibilidade conquistada "de fora", o termo "forró de favela" passou a designar a vertente popular que conhecemos hoje.
Bandas como Condé do Forró, Desejo de Menina, Banda A Loba, Calcinha Preta, Amor de Cristal, entre outras, marcaram o gênero com letras sobre traições, falsas amizades e sofrência, o verdadeiro forró romântico, nascido nas favelas da Capital.
Mas e a dança? Assim como outros ritmos que chegaram às periferias e ganharam novas formas, como o passinho do reggae, também surgiu o passinho do forró de favela.
O reconhecimento do passinho do forró de favela como Patrimônio Imaterial de Fortaleza está em tramitação na Câmara Municipal, por meio de um projeto do vereador Wander Alencar (Agir).
A seguir, confira alguns lugares para aprender o passinho gratuitamente (ou com contribuição simbólica):
Lugares que ensinam a dançar forró de favela
Pé para frente, pé para trás, molejo de quadril e giradinha. O ritmo do forró eletrônico deu origem a um estilo dançado coladinho, lento e envolvente, que hoje ocupa quadras e praças de Fortaleza. Confira onde aprender:
Passinho do Gera
- Data: toda quarta-feira,
- Horário: 19h às 21h30min
- Local: Praça João Paulo II, no Barroso
Passinho do Havaizinho
- Data: toda sexta-feira
- Horário: 19h30min
- Local: Pavilhão Atlântico, no Poço da Draga.
Complexo do Passinho
- Data: toda quinta-feira
- Hoário: 19h30min
- Local: Instituto de Assistência e Proteção Social (IAPS), no Jardim Das Oliveiras
Até o momento da postagem desta matéria, para participar da aula é necessário colaborar com R$ 10.
União do Passinho
- Data: toda terça-feira
- Horário: 19h às 21h
- Local: Jardim União II, no Passaré
Movimento do Passinho
- Data: toda sexta-feira
- Local: Complexo residencial Luiz Gonzaga, no Jangurussu
- Para saber mais: @movimentodopassinho_ / @telmafestas_