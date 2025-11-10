O que é forró de favela? Saiba lugares para aprender a dançar

O forró de favela surgiu nas periferias de Fortaleza e hoje está presente nos ouvidos e pés do País todo; veja lugares que ensinam a dançar / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

O forró romântico, também conhecido como forró de favela, surgiu nas periferias de Fortaleza nos anos 1990 e ganhou projeção na década de 2000. O ritmo se diferencia do forró eletrônico por trazer letras mais melódicas e características das comunidades onde nasceu. O forró sempre esteve presente na capital cearense desde o século XIX, quando bailes populares animavam o Nordeste. Na década de 1990, porém, o preço dos ingressos nas casas de show que tocavam o estilo se tornou inacessível para parte da população.

Foi então que os moradores das comunidades começaram a organizar suas próprias festas em espaços menores, com entradas mais baratas e DJs no lugar das bandas tradicionais. Assim nasceu o forró de favela. O estilo faz parte do gênero que, na época, era chamado de forró romântico. Com o tempo e a visibilidade conquistada "de fora", o termo "forró de favela" passou a designar a vertente popular que conhecemos hoje. Bandas como Condé do Forró, Desejo de Menina, Banda A Loba, Calcinha Preta, Amor de Cristal, entre outras, marcaram o gênero com letras sobre traições, falsas amizades e sofrência, o verdadeiro forró romântico, nascido nas favelas da Capital. Mas e a dança? Assim como outros ritmos que chegaram às periferias e ganharam novas formas, como o passinho do reggae, também surgiu o passinho do forró de favela.