Dançar reggae em Fortaleza: veja onde aprender

O projeto EducaReggae promove aulas e oficinas de reggae a dois e de passinho / Crédito: Micaela Menezes/ Divulgação/ EducaReggae

O reggae surgiu no Caribe na década de 80, mas, apesar da distância continental, o ritmo jamaicano domina as terras alencarinas. Seja a dança a dois ou o famoso passinho, encontros para escutar e dançar reggae estão espalhados por toda Fortaleza.

Com início na periferia, o ritmo passou por modificações e o reggae coladinho se transformou no "reggae a dois", unido ao talento e gingado cearense para o forró. Já o jeito de dançar reggae solo e com movimentos acelerados surgiu em 2012. O famoso "passinho" foi criado pelas mãos (ou melhor, pelos pés) dos DJs cearenses Luis Thande e o DJ Tandinho, em parceria com o primo, DJ Regis Dekker. A partir daí, o reggae ganhou também elementos do break dance. Leia mais Reggae em Fortaleza: melhores lugares para curtir o som na Cidade Sobre o assunto Reggae em Fortaleza: melhores lugares para curtir o som na Cidade

Agora, o jeito único de dançar reggae no Ceará são conhecidos pelas regiões do País todo. Em junho de 2025, o passinho foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Já enquanto estilo musical, o reggae já é declarado Patrimônio Cultural Imaterial da humanidade pela Unesco desde 2018. Espalhados pela Cidade, os coletivos regueiros disseminam e fortalecem ainda mais o reggae. O POVO reuniu lugares para aprender a dançar reggae em Fortaleza:

Projeto EducaReggae O projeto EducaReggae promove aulas e oficinas de reggae a dois e de passinho em vários pontos de Fortaleza desde 2019. Atualmente, é a vez da Ponte do Ingleses e o Dragão do Mar receber o ritmo jamaicano. Nas segundas-feiras, o projeto realiza a turma "Reggae a Dois Iniciante", na Ponte dos Ingleses, das 19h até 21h. Já nas quartas-feiras, a aula é realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Arena embaixo do planetário.



Até o momento da publicação desta matéria, é cobrado o valor simbólico de R$ 20 por pessoa para participar das aulas.

O projeto também oferece aulas particulares à domicílio ou no Centro de Fortaleza. Dj Tandinho, um dos percurssores do reggae em Fortaleza, performando o passinho Crédito: Divulgação / JamRock Coletivos de dança: oficinas de reggae Fortaleza é berço de muitos coletivos "regueiros" que se encontram para ouvir e dançar o ritmo jamaicano. Como percussores da cultura, os grupos promovem oficinas e aulões do reggae a dois e o passinho ao longo do ano.