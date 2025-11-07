Dançar reggae em Fortaleza: veja onde aprender

Lugares para aprender a dançar reggae em FortalezaO reggae domina a cidade à décadas e vem conquistando a nova geração com jeitos únicos de curtir o ritmo; veja onde aprender a dançar reggae em Fortaleza
O reggae surgiu no Caribe na década de 80, mas, apesar da distância continental, o ritmo jamaicano domina as terras alencarinas.
Seja a dança a dois ou o famoso passinho, encontros para escutar e dançar reggae estão espalhados por toda Fortaleza.
Com início na periferia, o ritmo passou por modificações e o reggae coladinho se transformou no "reggae a dois", unido ao talento e gingado cearense para o forró.
Já o jeito de dançar reggae solo e com movimentos acelerados surgiu em 2012.
O famoso "passinho" foi criado pelas mãos (ou melhor, pelos pés) dos DJs cearenses Luis Thande e o DJ Tandinho, em parceria com o primo, DJ Regis Dekker. A partir daí, o reggae ganhou também elementos do break dance.
Agora, o jeito único de dançar reggae no Ceará são conhecidos pelas regiões do País todo. Em junho de 2025, o passinho foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Já enquanto estilo musical, o reggae já é declarado Patrimônio Cultural Imaterial da humanidade pela Unesco desde 2018.
Espalhados pela Cidade, os coletivos regueiros disseminam e fortalecem ainda mais o reggae. O POVO reuniu lugares para aprender a dançar reggae em Fortaleza:
Projeto EducaReggae
O projeto EducaReggae promove aulas e oficinas de reggae a dois e de passinho em vários pontos de Fortaleza desde 2019. Atualmente, é a vez da Ponte do Ingleses e o Dragão do Mar receber o ritmo jamaicano.
Nas segundas-feiras, o projeto realiza a turma "Reggae a Dois Iniciante", na Ponte dos Ingleses, das 19h até 21h.
Já nas quartas-feiras, a aula é realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Arena embaixo do planetário.
Até o momento da publicação desta matéria, é cobrado o valor simbólico de R$ 20 por pessoa para participar das aulas.
O projeto também oferece aulas particulares à domicílio ou no Centro de Fortaleza.
Coletivos de dança: oficinas de reggae
Fortaleza é berço de muitos coletivos "regueiros" que se encontram para ouvir e dançar o ritmo jamaicano. Como percussores da cultura, os grupos promovem oficinas e aulões do reggae a dois e o passinho ao longo do ano.
O OSS Passinho é um coletivo de dança ativo desde 2017. Mensalmente, o grupo realiza eventos mensais que divulgam e ensinam o passinho do reggae.
Outro grupo que movimenta a cena na cidade é o Debocha Regueiro. Fundado em 2023, o coletivo cultural viaja entre o reggae, o reggaeton e o dancehall.
Em suas redes sociais, o Debocha se apresenta como "perfil idealizado para aprendizagem do reggae do passinho".
Para saber quando acontecerá as próximas ações, siga os coletivos em suas redes sociais: @oss_passinho e @debocharegueiro.
Serviço: onde aprender reggae em Fortaleza
Projeto EducaReggae
- Aulas e oficinas de reggae a dois e passinho desde 2019
- Segundas-feiras: turma “Reggae a Dois Iniciante” — das 19h às 21h, na Ponte dos Ingleses
- Quartas-feiras: aulas na Arena do Centro Dragão do Mar (embaixo do planetário)
- Valor simbólico: R$ 20 por pessoa
- Também oferece aulas particulares (em domicílio ou no Centro de Fortaleza)
- Instagram: @educareggae
Coletivo OSS Passinho
- Ativo desde 2017
- Promove eventos mensais com oficinas e apresentações do passinho do reggae
- Instagram: @oss_passinho
Coletivo Debocha Regueiro
- Fundado em 2023
- Mistura reggae, reggaeton e dancehall
- Promove oficinas e aulões do passinho
- Instagram: @debocharegueiro