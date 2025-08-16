Praticantes do forró em Fortaleza transformam espaços públicos em palco

Praticantes se encontram em espaços públicos de Fortaleza com o intuito de dançar o forró estilizado (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Toda quinta-feira, a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza, vira palco para a prática do forró. Reunido no espaço público, o grupo Forró na Ponte posiciona a caixa de som e compartilha o espaço com os turistas e moradores, que observam os movimentos dos dançarinos. Esse é um dos vários grupos que levam a prática do forró estilizado para lugares como a Ponte dos Ingleses e o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, onde se reúnem os grupos Somos Mais Forró e Só Forrozão.

Toda quinta-feira, a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza, vira palco para a prática do forró. Reunido no espaço público, o grupo Forró na Ponte posiciona a caixa de som e compartilha o espaço com os turistas e moradores, que observam os movimentos dos dançarinos. Esse é um dos vários grupos que levam a prática do forró estilizado para lugares como a Ponte dos Ingleses e o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, onde se reúnem os grupos Somos Mais Forró e Só Forrozão.

Os praticantes saem de áreas variadas da Capital, muitos da Região Metropolitana, para "treinar" o forró estilizado. Os pontos de partida aos que chegam na Praia de Iracema, a partir das 19h30min, são diferentes, entre eles Maracanaú, Caucaia, Pacatuba e Horizonte. "É tanto canto que a gente ficou muito surpresa", diz a organizadora do Forró na Ponte, Fabiany Oliveira, 45. O ritmo e suas matrizes tradicionais, ambos associados à região Nordeste, foram reconhecidos como integrantes do Patrimônio Cultural do Brasil em 2021. Mas para o grupo Forró na Ponte, a ligação entre a expressão artística e o Estado do Ceará permanece atemporal. "Olha, eu nem diria somente o forró, mas a dança em si, sabe? Esse movimento, essa conexão de pessoas, de alma, o movimento em si", reflete a co-organizadora, Fabiany Oliveira, 45. Para o professor e coreógrafo Edson Nobre, que atua há quase duas décadas no universo da dança a dois, a escolha da prática em espaços públicos de forma gratuita fortalece o forró estilizado e a dança.

Ao avaliar as reuniões dos grupos, Nobre ressalta que a prática representa um movimento de resistência cultural. "Para mim, a essência do forró estilizado é um pouco subjetiva de cada pessoa", comenta. "As práticas não têm banda de forró. São as pessoas que levam as suas caixas de som e botam para tocar as músicas de 'forró das antigas'. Às vezes é um DJ que vai tocar, às vezes eles contratam algum cantor", diz. Forró em Fortaleza: veja lugares para curtir o ritmo na Cidade | LEIA MAIS

O surgimento do Forró na Ponte Foi durante uma crise de depressão, seguindo o término de um relacionamento tóxico, que a organizadora encontrou um grupo de forró próximo de casa. O ritmo abriu espaço para que Fabiany iniciasse não apenas o desmame das medicações, mas que pudesse estabelecer as conexões que permitiram o estabelecimento do Forró na Ponte. Ao lado da amiga, o organizador Diego Lima, 37, destaca que o grupo é aberto para todas as pessoas. “Não damos aula, porque não tem como se concentrar aqui, numa situação de vento forte, muitas pessoas passando. As pessoas vão pras academias, fazem as aulas, aprendem lá e aqui elas praticam”, explica. É exatamente a diversidade dos participantes (incluindo alunos de escolas de dança variadas, e até praticantes solo), que transforma o projeto para Diego. Cada um aprendeu por meio de uma sistemática própria de ensino e, reunidos na Ponte dos Ingleses, as diferentes formas de praticar o forró são mescladas.