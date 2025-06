Lenno Ferreira, da banda Desejo de Menina, é preso em João Pessoa

Cantor Leno, da banda Desejo de Menina, se envolveu em acidente na BR-428, no Sertão de Pernambuco / Crédito: Reprodução/Instagram (@oficial.lenno)

Vocalista da banda Desejo de Menina, Lenno Ferreira foi preso após um show em João Pessoa na madrugada deste domingo, 1º. Segundo informações da Polícia Militar, a prisão obedeceu mandado, expedido pela Justiça de Pernambuco, por homicídio culposo. A ordem se refere ao envolvimento do artista no acidente entre o carro de luxo que ele dirigia e uma van que transportava 15 pessoas, ocorrido no dia 5 de maio, em Santa Maria da Boa Vista, no sertão de Pernambuco. A eventualidade deixou uma mulher morta e sete pessoas feridas.

Sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais em Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande. Lenno Ferreira se recusou a realizar o teste do bafômetro Já o artista, que sofreu apenas escoriações leves, foi atendido e liberado em seguida, se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado no local. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as causas do acidente e possíveis responsabilidades criminais. Após o ocorrido, a banda divulgou uma nota lamentando o caso.