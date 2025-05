Forró é o gênero mais escutado pelos fortalezenses, diz pesquisa

O levantamento avalia 19.500 entrevistas, coletadas entre fevereiro e maio de 2024, com pessoas maiores de 16 anos. Destas, 39% apontaram este estilo de música como o mais escutado . O percentual é mais que o dobro da média das demais cidades analisadas (16%).

A maioria dos fortalezenses tem a letra de algum forró na ponta da língua. A familiaridade não é surpresa, visto que é o gênero musical mais escutado entre os residentes de Fortaleza , de acordo com dados da pesquisa Cultura nas Capitais , realizada pelo instituto JLeiva Cultura & Esporte .

A opção engloba pé-de-serra, “forrónejo”, forró das antigas, baião e xote. Os números apontam que Fortaleza é a terceira capital que mais escuta o gênero, atrás apenas de Teresina e João Pessoa.

Depois do forró, seguem no ranking dos gêneros mais escutados gospel (28%) e sertanejo (27%). MPB (23%), pop (18%) e rock (14%) compõem a lista.

84% das pessoas utilizam o celular para escutar as músicas. Os aplicativos mais utilizados são o YouTube, com 64%, e o Spotify, com 23%.