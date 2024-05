Calcinha Preta lança nova versão em forró de hit de 2003

A nova versão da música conta com a participação de Edu Falaschi, da banda Angra, mesclando letras em português e inglês

A música, lançada em 2003, é uma versão em português de “Bleeding Heart” , hit de 2001 do grupo de power metal. A versão, disponibilizada nesta semana, conta com trechos da música original do Angra, no ritmo do forró feito pelo Calcinha Preta .

Na quinta-feira, 16, o grupo de forró Calcinha Preta lançou nas plataformas digitais uma nova versão da faixa “Agora Estou Sofrendo” , com participação de Edu Flaschi, ex-vocalista da banda Angra.

Lançamento faz parte do novo álbum ao vivo do Calcinha Preta

Na nova versão de “Agora Estou Sofrendo”, Daniel Diau, cantor do Calcinha Preta, divide os vocais com Edu Falaschi, mesclando trechos da música em inglês e português.



O lançamento integra o novo projeto ao vivo do Calcinha Preta chamado “Atemporal”. As gravações foram feitas durante um show da banda em Salvador, na Bahia, no mês de dezembro do ano passado.



O projeto musical tem como intuito reviver canções marcantes na trajetória da banda de forró sergipano, passeando por cada fase do grupo, desde o início em 1995 até os dias atuais.