Phill Veras apresenta nova turnê em Fortaleza no mês de novembro

Phill Veras apresenta nova turnê em Fortaleza no mês de novembroO cantor Phill Veras chega a Fortaleza em novembro para apresentar seu novo show. As vendas ainda não foram abertas
O cantor Phil Veras anunciou nas suas redes sociais, as novas datas de sua turnê. Apesar de não estar com vendas abertas, Fortaleza está na rota.
A apresentação está prevista para acontecer no dia 13 de novembro. Além da capital cearense, o artista deve passar por outras cidades nordestinas como Natal, Aracaju, Salvador, São Luiz e Teresina, entre outras.
Esta turnê segue a proposta de convidar o público a uma experiência intimista. Já o repertório conta com sucessos como “Sorriso Ao Sono”, “Me Leva”, “Pode Vir Comigo”, entre outras.
Além das composições já conhecidas, o show traz também os novos trabalhos de Veras.
Saiba mais sobre Phill Veras
Phill Veras é de São Luís, do Maranhão, e desde os 14 anos compõe suas melodias. Com dois EPs - “Já Vou Tarde” (2013) e “A estrada” (2013) - e mais cinco álbuns com músicas autorais, ele é reconhecido como um representante da nova MPB e já se apresentou no Rock in Rio.
Seus discos autorais são "Valsa e Vapor" (2012); "Gaveta" (2013); " Carpete" (2014); "Alma" (2018) e o mais recente "Atalho" (2021).