Phill Veras apresenta nova turnê em Fortaleza no mês de novembro

Cantor e compositor Phill Veras anunciou nas redes sociais que fará show em Fortaleza no mes de novembro / Crédito: Fernanda Cuenca/Divulgação

O cantor Phil Veras anunciou nas suas redes sociais, as novas datas de sua turnê. Apesar de não estar com vendas abertas, Fortaleza está na rota. A apresentação está prevista para acontecer no dia 13 de novembro. Além da capital cearense, o artista deve passar por outras cidades nordestinas como Natal, Aracaju, Salvador, São Luiz e Teresina, entre outras.