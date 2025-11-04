Temporada de teatro: peças em cartaz em Fortaleza nesta semana

Temporada de teatro: veja peças em cartaz em Fortaleza nesta semanaDo teatro infantil aos espetáculo que atravessam o País, Fortaleza tem uma agenda repleta de montagens ao longo da semana
De espetáculos infantis a dramas e teatro de bonecos, confira as peças de teatro que ocorrem nesta semana em Fortaleza, com destaque para o sábado, 8, e o domingo, 9.
Nesta quarta-feira, 5, estreia o espetáculo “Terra Mulher” no Cineteatro São Luiz. A peça da Cia Brivia traz a história de três irmãs que trabalham no campo a partir da luta de mulheres como Margarida Alves, engajadas em movimentos populares camponeses e na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais.
Na sexta-feira, 7, e no sábado, 8, “Azira’i - Um Musical de Memórias” também será apresentado no cineteatro. Em turnê pelo Brasil, o espetáculo é um solo autobiográfico da atriz Zahy Tentehar.
Em cena, ela fala sobre a relação com sua mãe, Azira’i Tentehar, primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava (MA).
Teatro infantil em Fortaleza
No sábado, 8, ocorre em sessão única o espetáculo “O Maravilhoso Mágico de Oz”, do grupo Catavento. Adaptada do livro de mesmo nome, a peça conta a história de aventura vivida por uma garotinha chamada Dorothy e seu cachorro Totó. Eles são tirados do Kansas e enviados para uma terra mágica, onde conhecem Leão, Homem de Lata e Espantalho, e tentam encontrar uma forma de voltar para casa.
A partir da mesma data, o grupo Comédia Cearense apresenta “Cinderela”. A temporada é realizada aos sábados até o dia 6 de dezembro. A peça reconta a história de um dos mais conhecidos contos de fadas, que acompanha a jornada de uma jovem relegada aos cuidados da madrasta, que a trata como criada após a morte de seu pai.
No sábado, 8, e no domingo, 9, o espetáculo “Amigo Imaginário” explora relato, ficção e devaneio na história de um grupo de amigos que se reúne em um retiro para criar uma nova peça teatral. Abordando a relação entre realidade e delírio, o grupo Teatro Espiral aborda amizade, criação, desejo e convivência.
Confira peças em cartaz
Terra Mulher
- Quando: quarta-feira, 5, às 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Gratuito
- Instagram: @ciabravia
Amigo Imaginário
- Quando: sábado, 8, domingo, 9, sábado, 15, e domingo, 16, sempre às 19h30min
- Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Dragão do Mar)
- Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
- Instagram: @teatro_espiral
Azira’i - Um Musical de Memórias
- Quando: sexta-feira, 7, e sábado, 8, às 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: entre R$ 40 e R$ 100
- Instagram: @aziraiespetaculo
O Maravilhoso Mágico de Oz - O Espetáculo
- Quando: sábado, 8, às 17 horas
- Onde: AABB Fortaleza (avenida Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres)
- Quanto: R$ 30 (meia) R$ 60 (inteira)
- Instagram: @grupocataventodeteatro
Cinderela
- Quando: nos sábados de novembro, 8, 15, 22, 29, e no sábado, 6 de dezembro, sempre às 17 horas
- Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)
- Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 30 (inteira)
- Instagram: @grupocomediacearense