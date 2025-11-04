Temporada de teatro: peças em cartaz em Fortaleza nesta semana

Vencedor do Prêmio Shell 2023, "Azira’i – Um musical de memórias" reflete sobre memória, ancestralidade e aculturamento / Crédito: Divulgação/ Rei Santos

De espetáculos infantis a dramas e teatro de bonecos, confira as peças de teatro que ocorrem nesta semana em Fortaleza, com destaque para o sábado, 8, e o domingo, 9.



Nesta quarta-feira, 5, estreia o espetáculo “Terra Mulher” no Cineteatro São Luiz. A peça da Cia Brivia traz a história de três irmãs que trabalham no campo a partir da luta de mulheres como Margarida Alves, engajadas em movimentos populares camponeses e na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais. Na sexta-feira, 7, e no sábado, 8, “Azira’i - Um Musical de Memórias” também será apresentado no cineteatro. Em turnê pelo Brasil, o espetáculo é um solo autobiográfico da atriz Zahy Tentehar. Em cena, ela fala sobre a relação com sua mãe, Azira’i Tentehar, primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava (MA). Teatro infantil em Fortaleza No sábado, 8, ocorre em sessão única o espetáculo “O Maravilhoso Mágico de Oz”, do grupo Catavento. Adaptada do livro de mesmo nome, a peça conta a história de aventura vivida por uma garotinha chamada Dorothy e seu cachorro Totó. Eles são tirados do Kansas e enviados para uma terra mágica, onde conhecem Leão, Homem de Lata e Espantalho, e tentam encontrar uma forma de voltar para casa.