Atriz Maria Gladys é vista no RJ e vira assunto nas redes sociais

Maria Gladys começou sua carreira artística em 1959 / Crédito: Reprodução/Instagram

No início deste ano, Maria Gladys esteve desaparecida e fez declarações públicas a respeito de sua condição financeira. A atriz foi vista e fotografada no Rio de Janeiro por uma admiradora e virou assunto nas redes sociais novamente.



Fania Freitas publicou em seu Instagram uma foto ao lado da atriz agradecendo-lhe pela gentileza que teve ao ser abordada pela admiradora. Também circulam nas redes fotos de Maria Gladys almoçando, com aparência debilitada. Desaparecimento de Maria Gladys Em janeiro de 2025, uma das filhas de Maria Gladys, Maria Thereza Mello Maron, pediu ajuda para encontrar a mãe, que havia desaparecido após o Reveillón em Copacabana e foi encontrada horas depois em um hotel no bairro Flamengo. No dia 11 de abril de 2025, Maria Thereza pediu ajuda pelas redes sociais outra vez. Ela disse que a mãe teria sido vista "confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa" em Minas Gerais, para onde se mudou em 2014. Ela pediu ajuda para levar a mãe de volta ao Rio de Janeiro, divulgando uma conta bancária e vídeos no Instagram.

Na mesma semana, o Disque-Denúncia do Rio de Janeiro divulgou um cartaz com informações da atriz, divulgando-a como desaparecida: "É moradora da cidade de Santa Rita de Jacutinga/MG. Ela desapareceu no dia 10 de abril de 2025, após ser vista pela última vez na cidade mencionada, em situação de vulnerabilidade". Outras polêmicas Além desses casos, a atriz fez declarações polêmicas na imprensa. No programa Domingo Espetacular, ela revelou nunca ter tido contrato fixo com a Globo, emissora na qual interpretou Lucimar em "Vale Tudo" (1988). Maria Gladys também relatou dificuldade de encontrar trabalho à medida que envelhece. "Estou há muito tempo sem trabalhar, me chamem", apelou. Ela também afirmou gastar mais do que ganha. "Só se vive uma vez e eu não economizo", declarou.

À rádio Tupi FM, ela concedeu entrevista acusando uma de suas filhas de roubo. Maria Thereza negou as acusações e disse que a mãe teria gastado todo o dinheiro da aposentadoria. Ela também falou que a mãe teria esquecido as declarações feitas. O burburinho nas redes sociais relacionado às condições da atriz se intensifica devido à ligação de Gladys com a também atriz Mia Goth. A estrela britânica conhecida pelo filme "Ninfomaníaca" e pela trilogia "X", "Pearl" e "Maxxxine" é neta da atriz brasileira. No dia 25 de outubro, a colunista Fábia Oliveira publicou no Metrópoles que Mia teria suspendido o aluguel de sua mãe, Rachel Goth, filha de Maria Gladys. Segundo a coluna, Rachel vivia em Londres e precisou voltar ao Brasil.