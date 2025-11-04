Disney+ lança novo série mostrando o poder das mulheres no meio jurídico

Série "Tudo é Justo" tem lançamento oficial nesta terça-feira, 4 / Crédito: Divulgação/ Disney+

Nesta terça-feira, 4, a série "Tudo é Justo" é disponibilizada oficialmente para o público mundial pela plataforma de streaming Disney+. O drama jurídico com grandes nomes no elenco aborda um grupo de advogadas especialistas em divórcio que decidem criar independência com seu próprio escritório, entrando em conflito as firmas tradicionais, dominadas por homens. Leia também | 'Casa de Dinamite': thriller político coloca o espectador no centro da crise



Dirigida por Ryan Murphy ("American Horror Stories", "Monstros", "Glee"), a série traz Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Sarah Paulson como protagonistas da narrativa. As protagonistas estarão no Brasil para evento de lançamento da produção. O roteiro e produção executiva contam com o próprio Ryan Murphy, além de Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene e Richard Levine. As seis protagonistas também participaram da produção executiva. Questionadas pelo O POVO, durante entrevista exclusiva virtual, sobre o processo de produção com grandes mulheres do audiovisual mundial, Naomi Watts e Sarah Paulson disseram ter tido um trabalho bem divertido.

“Nós nos divertimos muito, gostamos muito uns dos outros e passamos bastante tempo juntos. Foi uma delícia. Achei muito, muito, muito divertido”, contou Sarah. Naomi elogiou o trabalho do diretor em unir o elenco, e comentou sobre início da produção, idealizada em um jantar, onde todos estiveram juntos: "Estávamos todos juntos, isso realmente definiu o tom de como tudo aconteceu". Leia mais | Quando estreia Tremembé na Prime Video? Saiba fatos e curiosidades



Ambas as atrizes já estiveram em outras produções do diretor Ryan Murphy, e afirmaram que confiam no trabalho do norte-americano e já sabiam que estavam em "boas mãos". “Tudo é Justo” chega ao streaming nesta terça-feira, 4, exclusivamente no Disney+, com três primeiros episódios. Um novo episódio será lançado a cada semana, sempre nas terças-feiras. Ao todo serão 10 capítulos, com o último indo ao ar em 23 de dezembro. A série fala sobre “seres humanos” e seus contextos e batalhas O drama inicia no difícil universo do ramo jurídico, com poderosos e problemáticos escritórios geridos por homens, quando algumas advogadas se juntam e decidem criar sua firma, indo contra o mercado tradicional.