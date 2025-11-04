Disney+ lança novo série mostrando o poder das mulheres no meio jurídico

'Tudo é Justo': série da Disney+ tem Kim Kardashian e Naomi WattsNaomi Watts e Sarah Paulson falaram ao O POVO sobre a participação na nova produção "Tudo é Justo", e como a série aborda a vida de pessoas
Nesta terça-feira, 4, a série "Tudo é Justo" é disponibilizada oficialmente para o público mundial pela plataforma de streaming Disney+. O drama jurídico com grandes nomes no elenco aborda um grupo de advogadas especialistas em divórcio que decidem criar independência com seu próprio escritório, entrando em conflito as firmas tradicionais, dominadas por homens.
Dirigida por Ryan Murphy ("American Horror Stories", "Monstros", "Glee"), a série traz Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Sarah Paulson como protagonistas da narrativa.
As protagonistas estarão no Brasil para evento de lançamento da produção.
O roteiro e produção executiva contam com o próprio Ryan Murphy, além de Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene e Richard Levine. As seis protagonistas também participaram da produção executiva.
Questionadas pelo O POVO, durante entrevista exclusiva virtual, sobre o processo de produção com grandes mulheres do audiovisual mundial, Naomi Watts e Sarah Paulson disseram ter tido um trabalho bem divertido.
“Nós nos divertimos muito, gostamos muito uns dos outros e passamos bastante tempo juntos. Foi uma delícia. Achei muito, muito, muito divertido”, contou Sarah.
Naomi elogiou o trabalho do diretor em unir o elenco, e comentou sobre início da produção, idealizada em um jantar, onde todos estiveram juntos: "Estávamos todos juntos, isso realmente definiu o tom de como tudo aconteceu".
Ambas as atrizes já estiveram em outras produções do diretor Ryan Murphy, e afirmaram que confiam no trabalho do norte-americano e já sabiam que estavam em "boas mãos".
“Tudo é Justo” chega ao streaming nesta terça-feira, 4, exclusivamente no Disney+, com três primeiros episódios. Um novo episódio será lançado a cada semana, sempre nas terças-feiras. Ao todo serão 10 capítulos, com o último indo ao ar em 23 de dezembro.
A série fala sobre “seres humanos” e seus contextos e batalhas
O drama inicia no difícil universo do ramo jurídico, com poderosos e problemáticos escritórios geridos por homens, quando algumas advogadas se juntam e decidem criar sua firma, indo contra o mercado tradicional.
Especialistas em divórcios, elas iniciam suas jornadas coletivas lidando com separações de clientes famosos e poderosos. Com segredos escandalosos, a série traz sempre o olhar para lealdade, nos tribunais e na própria equipe.
Resolvendo conflitos milionários, elas se dividem entre o trabalho e os problemas pessoais, transformando o "jogo" no contexto jurídico.
"Todos nós temos histórias pessoais que dão certo ou errado em relacionamentos, casamentos e tudo mais. Mesmo estando lá para consertar a vida dessas outras mulheres e fazer com que elas se tornem pessoas melhores, também temos nossos próprios problemas em segundo plano, em contraste com essas mulheres que estamos tentando salvar. Isso rende uma trama bem interessante”, acrescentou Naomi em entrevista ao O POVO.
Sarah Paulson disse ao O POVO acreditar que a série vá se conectar com todos ao redor do mundo, por se tratar de “seres humanos”, independente de país ou cidade.
Sobre o contexto atual e o mundo que vivemos, ela comentou a respeito do excesso de informações que recebemos, e a vontade de se desligar, às vezes, por alguns minutos, assistindo à série, por exemplo: “Se você sente que precisa cuidar da sua saúde mental, reserve um momento para curtir algo mais leve e divertido”.
“Há tanta coisa para ver, tantas performances maravilhosas, roupas lindas, figurinos incríveis e também um pouco de sexo”, completa a atriz.