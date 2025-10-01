Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

Confira grandes produções que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mês de outubro reserva novidades marcantes para quem acompanha de perto as estreias do Disney+. A plataforma reúne diferentes propostas que dialogam com públicos variados. Com produções que exploram universos distintos e trazem elencos de destaque, o catálogo ganha reforços capazes de ampliar ainda mais sua diversidade narrativa.

Para quem deseja se programar e não perder nada do que chega, vale conferir os 5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025. Veja abaixo!

1. Crime de Uma Dinastia: O Caso Murdaugh – 15/10

O true crime “Crime de Uma Dinastia: O Caso Murdaugh” chega ao Disney+ mergulhando em uma das histórias mais comentadas dos últimos anos nos Estados Unidos. Maggie e Alex Murdaugh, membros de uma das famílias jurídicas mais influentes da Carolina do Sul, veem sua vida luxuosa desmoronar após o envolvimento do filho Paul em um acidente de barco fatal.

A série foi criada por Michael D. Fuller e Erin Lee Carr, trazendo no elenco Jason Clarke, Patricia Arquette e Brittany Snow, entre outros nomes de destaque. Baseada em reportagens da jornalista Mandy Matney e em seu “Murdaugh Murders Podcast, a produção expõe os bastidores de uma dinastia marcada por poder, segredos e crimes que desafiam a própria realidade.

2. Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente – 15/10

A comédia juvenil “Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente” é uma adaptação da saga literária de Anne Marie Pace. A trama acompanha Vee Hauntley, uma jovem vampira que deixa a Transilvânia para estudar em um internato de artes cênicas. No novo ambiente, ela precisa equilibrar sua paixão pela música com o segredo de sua verdadeira identidade.

Enquanto lida com o desafio de viver entre humanos, Vee conta com a presença de um fantasma zeloso enviado por seu pai e enfrenta as suspeitas de colegas como um descendente dos Van Helsing. O elenco inclui Kenzi Richardson, Jiwon Lee e Shaun Dixon, trazendo diversidade ao projeto.

3. Playback: Juntas Somos Uma – 29/10

O Disney+ traz em outubro uma novidade que promete conquistar o público juvenil: “Playback: Juntas Somos Uma”. Criada pela mesma equipe responsável por sucessos como “Sou Luna” e “Violetta”, a produção aposta na música como fio condutor para narrar a trajetória de Emma (Juli Castro) e Camila (Antonella Podestá). As duas alcançam sucesso instantâneo após publicar um vídeo para um concurso de talentos, mas escondem um segredo que ameaça colocar em risco a amizade de toda uma vida.

A série, estrelada também por Valen G, terá 20 episódios de 25 minutos cada e foi filmada em Buenos Aires. O elenco é extenso, incluindo participações especiais de Luis Roberto Guzmán e Catherine Fulop.

4. Star Wars: Visions Volume 3 – 29/10

A antologia animada “Star Wars: Visions” retorna com sua terceira temporada, reunindo novamente estúdios japoneses de anime. O projeto mantém a proposta de apresentar curtas independentes que exploram diferentes visões do universo de “Star Wars”, cada um com estilo próprio e narrativas originais.

O novo volume traz nove episódios inéditos, alguns retomando personagens introduzidos no primeiro lançamento, como o Ronin. O elenco de vozes em inglês inclui nomes como Anna Sawai, Freddie Highmore, George Takei e Steve Buscemi.

5. Disney Twisted-Wonderland: The Animation – 29/10

Baseado no popular jogo mobile “Twisted-Wonderland”, o anime estreia no Disney+ com a temporada “Episode of Heartslabyul”. A adaptação apresenta versões estilizadas dos vilões clássicos da Disney em um universo alternativo, em que estudantes do colégio mágico Night Raven protagonizam disputas e segredos.

O conceito original e o design dos personagens foram criados por Yana Toboso, autora do mangá “Black Butler”. A dublagem japonesa tem Koichi Yamadera como narrador, voz conhecida de produções como “Lilo & Stitch” e “O Retorno de Jafar”. A música de encerramento, “Obedience”, é interpretada pelos próprios personagens do dormitório Heartslabyul. A série promete atrair fãs de anime e do jogo original, misturando fantasia, ação e o charme dos vilões da Disney em uma narrativa inédita.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

entretenimento edicase cultura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar