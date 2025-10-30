Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Universal anuncia acordo para plataforma de música com IA

A Universal Music Group anunciou, nesta quinta-feira (30), um acordo com a startup Udio para lançar em 2026 uma plataforma de criação de música por meio de inteligência artificial.

A iniciativa, a primeira desse tipo no setor, "será impulsionada por uma tecnologia de IA generativa de ponta baseada em música autorizada e licenciada", informaram ambas as empresas em comunicado.

O anúncio marca um ponto de inflexão nas relações entre a indústria musical e as empresas de IA, acusadas de violar massivamente os direitos autorais.

Os detentores dos direitos exigem um controle mais rigoroso de suas atividades, para obter transparência sobre os dados utilizados e garantir seus rendimentos.

"Esses novos acordos com a Udio demonstram nosso compromisso em fazer o que é certo para nossos artistas e compositores", declarou Lucian Grainge, diretor-geral da gravadora.

"Juntos, estamos construindo o panorama tecnológico e comercial que ampliará fundamentalmente o que é possível em termos de criação", afirmou Andrew Sánchez, diretor-geral da Udio.

Desde 2024, a indústria musical está envolvida em uma disputa legal com as duas empresas americanas de música gerada por IA, Udio e sua concorrente Suno.

