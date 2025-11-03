Quem é Lô Borges? Conheça vida pessoal e carreira

Lô Borges e o filho, Luca. Cantor e compositor mineiro morreu na noite de 2 de outubro de 2025 / Crédito: Reprodução / Instagram @loborgesoficial

O cantor e compositor Lô Borges morreu nesse domingo, 2, aos 73 anos, em Belo Horizonte. O músico mineiro faleceu às 20h50min em decorrência de falência múltipla de órgãos, segundo boletim divulgado pelo Hospital Unimed Contorno, onde estava internado desde o dia 17 de outubro. O artista enfrentava complicações causadas por um quadro de intoxicação medicamentosa e chegou a passar por uma traqueostomia no dia 25, para facilitar a respiração.

Família e vida pessoal de Lô Borges

Lô Borges deixa um filho, Luca Arroyo Borges, de 27 anos, formado em Publicidade e Propaganda e com graduação em andamento em Jornalismo pela PUC Minas. Luca também é especializado em Mídias Digitais pela Master D, de Lisboa. Nas redes sociais, Lô costumava compartilhar fotos antigas ao lado do filho, mostrando o carinho entre os dois. O cantor também deixa cinco irmãos: Márcio, Telo, Marilton, Nico e Yé Borges, todos envolvidos com a música.

Reservado, Lô era conhecido por seu estilo de vida simples e discreto. Em entrevista de 2022, afirmou estar solteiro e descreveu-se como caseiro, apreciador de champanhe francês e cachaça de Salinas, mas sem excessos. Lô Borges: carreira musical Salomão Borges Filho nasceu em 10 de janeiro de 1952, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. Criado em uma família musical, ganhou seu primeiro violão aos nove anos e logo se destacou pela habilidade com o instrumento.