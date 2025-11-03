Lô Borges: saiba o que aconteceu com o cantor nos últimos anos

Lô Borges enfrentava complicações após uma intoxicação medicamentosa. / Crédito: Reprodução/Instagram @loborgesoficial

O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, morreu em Belo Horizonte nesta segunda-feira, 3. A informação foi confirmada pela família do artista, que havia sido internado no dia 17 de outubro após um quadro de intoxicação medicamentosa. Desde então, ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sem previsão de alta. O estado de saúde do músico vinha sendo acompanhado de perto pela família.

No dia 25 de outubro, Lô passou por uma traqueostomia, procedimento indicado para facilitar a respiração por meio de ventilação mecânica. De acordo com boletins médicos, o quadro era grave, porém estável, até o agravamento ocorrido nos últimos dias. Antes de sua morte, familiares, amigos e fãs se mobilizavam nas redes sociais com mensagens de apoio e esperança por sua recuperação.

Lô Borges: início de uma história musical Nascido em 10 de janeiro de 1952, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, o Lô Borges, era o sexto de 11 irmãos de uma família profundamente musical. Irmão de Márcio, Marilton e Telo Borges, também músicos, Lô cresceu cercado por sons e melodias que marcariam a história da música brasileira. Ainda criança, ele se mudou com a família para o Centro da capital mineira, onde conheceu Milton Nascimento, então com 20 anos.

Foi ali que nasceu o lendário Clube da Esquina, movimento que uniu poesia, experimentação musical e influências do rock, jazz e da música latino-americana. Em 1972, Lô Borges e Milton Nascimento lançaram o álbum “Clube da Esquina”, considerado um dos discos mais importantes da história da MPB. No mesmo ano, Lô lançou seu primeiro disco solo, conhecido como “Disco do Tênis”, um clássico cultuado por gerações. Lô Borges: pausa, retorno e reinvenção musical Após o sucesso repentino, Lô Borges decidiu se afastar dos holofotes. Viveu um período em Arembepe, na Bahia, onde continuou compondo de forma introspectiva.