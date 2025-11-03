Lô Borges: saiba o que aconteceu com o cantor nos últimos anos

Lô Borges: saiba o que aconteceu com o cantor nos últimos anosCantor e compositor mineiro, cofundador do Clube da Esquina, morreu aos 73 anos em Belo Horizonte após complicações de saúde
O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, morreu em Belo Horizonte nesta segunda-feira, 3. A informação foi confirmada pela família do artista, que havia sido internado no dia 17 de outubro após um quadro de intoxicação medicamentosa.
Desde então, ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sem previsão de alta. O estado de saúde do músico vinha sendo acompanhado de perto pela família.
No dia 25 de outubro, Lô passou por uma traqueostomia, procedimento indicado para facilitar a respiração por meio de ventilação mecânica.
De acordo com boletins médicos, o quadro era grave, porém estável, até o agravamento ocorrido nos últimos dias.
Antes de sua morte, familiares, amigos e fãs se mobilizavam nas redes sociais com mensagens de apoio e esperança por sua recuperação.
Lô Borges: início de uma história musical
Nascido em 10 de janeiro de 1952, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, o Lô Borges, era o sexto de 11 irmãos de uma família profundamente musical.
Irmão de Márcio, Marilton e Telo Borges, também músicos, Lô cresceu cercado por sons e melodias que marcariam a história da música brasileira.
Ainda criança, ele se mudou com a família para o Centro da capital mineira, onde conheceu Milton Nascimento, então com 20 anos.
O encontro foi decisivo para o início de uma amizade e parceria artística que transformaria a MPB. Pouco tempo depois, Lô também conheceu Beto Guedes, outro futuro integrante do movimento.
O nascimento do Clube da Esquina
De volta ao bairro Santa Tereza, Lô e os amigos passaram a se reunir nas esquinas das ruas Divinópolis e Paraisópolis para tocar e compor.
Foi ali que nasceu o lendário Clube da Esquina, movimento que uniu poesia, experimentação musical e influências do rock, jazz e da música latino-americana.
Em 1972, Lô Borges e Milton Nascimento lançaram o álbum “Clube da Esquina”, considerado um dos discos mais importantes da história da MPB. No mesmo ano, Lô lançou seu primeiro disco solo, conhecido como “Disco do Tênis”, um clássico cultuado por gerações.
Lô Borges: pausa, retorno e reinvenção musical
Após o sucesso repentino, Lô Borges decidiu se afastar dos holofotes. Viveu um período em Arembepe, na Bahia, onde continuou compondo de forma introspectiva.
Em 1978, retornou aos estúdios com o álbum “Via Láctea”, que ele considerava um dos melhores de sua carreira.
Nos anos 1980, Lô retomou os palcos com o disco “Sonho Real”, e em 1984 realizou sua primeira turnê nacional.
Já nos anos 1990, voltou a ganhar destaque com a parceria com Samuel Rosa, na canção “Dois Rios”, sucesso do Skank.
Desde 2019, o compositor mantinha uma rotina criativa intensa, lançando álbuns inéditos anualmente. Seu último trabalho, “Céu de Giz”, em parceria com Zeca Baleiro, foi lançado em agosto de 2025.
Autor de clássicos como "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", "O Trem Azul", "Paisagem da Janela" e "Tudo Que Você Podia Ser", Lô Borges deixa um legado que atravessa gerações. Sua obra, marcada por lirismo e inovação, segue como uma das mais influentes da música brasileira.