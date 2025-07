Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme; entenda

Cantor encerrou turnê mundial e revelou conviver com sintomas intensos da doença de Lyme, como dores nos nervos e fadiga, enquanto seguia com os shows. / Crédito: Reprodução/ Instagram

Justin Timberlake encerrou oficialmente a turnê “Forget Tomorrow” e, em publicação nas redes sociais, compartilhou com os fãs um relato pessoal sobre sua saúde.

Em um texto publicado no Instagram nesta quinta-feira, 31, o cantor revelou ter sido diagnosticado com a doença de Lyme, condição infecciosa causada pela picada de carrapatos e que pode afetar diversos sistemas do corpo.



O artista afirmou que convive com os sintomas há algum tempo, incluindo dores nos nervos, fadiga e enjoo durante os shows.

“Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado. Mas pelo menos consegui entender o que estava sentindo no palco”, escreveu em relato publicado no seu perfil do Instagram. Ele também comentou ter cogitado interromper a agenda de apresentações, mas decidiu seguir por acreditar que a experiência de estar nos palcos compensaria os impactos físicos.



O relato veio acompanhado de fotos da turnê e de uma reflexão sobre os últimos dois anos de estrada. Timberlake agradeceu o apoio da família, amigos e equipe: Timberlake classificou a jornada como exigente e emocionalmente intensa. "Tenho feito isso há mais de 30 anos e dediquei tudo o que tinha", afirmou. Ele também agradeceu à família, amigos, equipe e fãs pelo apoio.

O cantor destacou ainda que costuma ser discreto sobre questões pessoais, mas optou por compartilhar o diagnóstico para evitar interpretações equivocadas. “Estou tentando ser mais transparente sobre minhas dificuldades”.