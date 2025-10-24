Lô Borges é internado em BH após intoxicação por medicamentos

Lô Borges é internado em BH após intoxicação por medicamentosO músico mineiro e fundador do Clube da Esquina foi internado após um quadro de intoxicação por medicamentos. Família de Lô Borges relata melhora do artista
O cantor e compositor mineiro Lô Borges, de 73 anos, foi internado em Belo Horizonte após um quadro de intoxicação por medicamentos.
As informações foram confirmadas por familiares do artista à CNN e ao g1, que também relataram melhora em seu estado de saúde nos últimos dias.
Lô está hospitalizado desde a última sexta-feira, 17, no Hospital Unimed da capital mineira, na unidade do Contorno, onde segue realizando exames para um diagnóstico mais preciso.
Segundo o irmão do músico, Telo Borges, a internação foi necessária para acompanhamento médico especializado.
Outro irmão do artista, Yê Borges, explicou ao g1 que o cantor apresenta evolução positiva no tratamento.
“O quadro clínico do meu irmão está melhorando dia após dia. Por ser alérgico a alguns medicamentos e até alimentos, exames estão sendo feitos para sua segurança”, afirmou.
Lô Borges e o Clube da Esquina:
Figura central da música brasileira, Lô Borges é um dos fundadores do lendário Clube da Esquina, movimento que revolucionou a MPB ao misturar rock, jazz, bossa nova e música latino-americana.
O grupo, formado em Belo Horizonte entre o fim dos anos 1960 e o início dos anos 1970, reuniu nomes como Milton Nascimento, Beto Guedes e Toninho Horta, entre outros.
A trajetória de Lô começou ainda jovem, quando conheceu Milton Nascimento e os irmãos Márcio e Marilton Borges, com quem criou o som que marcaria gerações.
O músico é autor de sucessos como “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, “Paisagem da Janela” e “O Trem Azul”, canções que se tornaram referências do movimento e seguem influenciando artistas até hoje.