Lô Borges é internado em BH após intoxicação por medicamentos

Artista mineiro de 73 anos segue em observação médica em BH após intoxicação por medicamentos; familiares relatam evolução positiva / Crédito: Bianca Aun/ MTC/ Divulgação

O cantor e compositor mineiro Lô Borges, de 73 anos, foi internado em Belo Horizonte após um quadro de intoxicação por medicamentos. As informações foram confirmadas por familiares do artista à CNN e ao g1, que também relataram melhora em seu estado de saúde nos últimos dias.

Leia Também | Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho Lô está hospitalizado desde a última sexta-feira, 17, no Hospital Unimed da capital mineira, na unidade do Contorno, onde segue realizando exames para um diagnóstico mais preciso. Segundo o irmão do músico, Telo Borges, a internação foi necessária para acompanhamento médico especializado.

Outro irmão do artista, Yê Borges, explicou ao g1 que o cantor apresenta evolução positiva no tratamento.