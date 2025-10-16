1 ano da morte de Liam Payne: relembre trajetória do cantor

1 ano da morte de Liam Payne: relembre trajetória do cantorCantor britânico morreu em Buenos Aires aos 31 anos, após cair da sacada de um hotel. A trajetória de sucesso e os bastidores de sua morte ainda comovem fãs em todo o mundo
Neste 16 de outubro completa-se um ano da morte de Liam Payne, cantor e compositor britânico que integrou a banda One Direction.
O artista tinha 31 anos quando caiu da sacada do quarto em que estava hospedado no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.
Liam Payne: como aconteceu a morte do cantor?
Segundo as investigações, o local onde estava hospedado estava revirado e havia diversos medicamentos e substâncias tanto no quarto quanto no local da queda.
Entre os objetos recolhidos pela polícia estavam clonazepam, suplementos energéticos e outros remédios, além de uma garrafa de uísque, um celular e um isqueiro.
Antes do acidente, o gerente do hotel chegou a acionar as autoridades relatando que o hóspede “estava drogado e destruindo o quarto inteiro”.
Investigações apontam morte acidental
De acordo com a imprensa internacional, a perícia concluiu que Payne não apresentou reflexos de autoproteção durante a queda.
A combinação de drogas em seu corpo indicava que ele “não tinha consciência do que fazia”, afastando a hipótese de um ato voluntário. Os exames apontaram o consumo de cocaína rosa, crack e cristal — droga semelhante à metanfetamina.
Liam viajava com a namorada, Kate Cassidy, que retornou aos Estados Unidos poucos dias antes da tragédia.
Antes disso, o casal havia se encontrado com Niall Horan, ex-companheiro de banda, em um show do artista na Argentina.
Liam Payne: despedida em Londres e homenagem de amigos
O corpo de Liam Payne foi velado em Londres, em novembro de 2024, mais de um mês após sua morte.
O funeral foi marcado por forte comoção e contou com a presença dos ex-integrantes do One Direction — Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik —, além dos pais do cantor, Karen e Geoff Payne, e da namorada, Kate Cassidy.
Entre as celebridades presentes estavam o apresentador James Corden, o produtor Simon Cowell — criador da banda no The X-Factor — e Cheryl Cole, mãe do filho de Liam.
Liam Payne: de fenômeno global a carreira solo
Liam James Payne nasceu em Wolverhampton, Inglaterra, em 9 de agosto de 1993. O sucesso veio cedo, quando foi selecionado para o The X-Factor em 2010 e, junto a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, formou a One Direction.
A banda se tornou um dos maiores fenômenos pop da década de 2010, vendendo milhões de discos e lotando estádios ao redor do mundo.
Entre 2011 e 2015, o grupo lançou cinco álbuns — “Up All Night”, “Take Me Home”, “Midnight Memories”, “Four” e “Made in the A.M.” — e emplacou sucessos como “What Makes You Beautiful”, “Story of My Life”, “Best Song Ever” e “Drag Me Down”.
Payne foi coautor de várias músicas do grupo, incluindo “History”, “Night Changes” e “Steal My Girl”.
Após o hiato da banda, em 2016, ele lançou seu primeiro e único álbum solo, LP1, em 2019, colaborando com artistas como Rita Ora, Zedd e J. Balvin.
Liam chegou a se apresentar no Brasil no festival Villa Mix, no mesmo ano, e foi confirmado para o festival The Town em 2023, mas precisou cancelar o show por motivos de saúde.
Liam Payne: projetos na Netflix e legado artístico
Antes de morrer, Liam havia gravado a série Montando a Banda, uma produção da Netflix com dez episódios sobre a formação e trajetória de novos grupos musicais. O cantor aparece na fase de competição entre os finalistas.
A plataforma também prepara uma nova série com Louis Tomlinson e Zayn Malik, prevista para 2026, que abordará lembranças da época de One Direction e falará sobre a morte de Payne.
Mesmo após sua partida precoce, o legado de Liam Payne continua vivo entre os fãs e na história da música pop, como um dos principais compositores e vozes de uma geração.