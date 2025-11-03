Morre Lô Borges; lembre parceiros e seus maiores sucessos

Morre Lô Borges; lembre parceiros e seus maiores sucessosFundador do Clube da Esquina, Lô Borges, morreu aos 73 anos, em Belo Horizonte. O músico é um dos nomes mais famosos da MPB; confira os sucessos da carreira
O cantor, compositor e instrumentista Lô Borges morreu na noite de domingo, 2, em Belo Horizonte. Desde meados de outubro, o músico estava internado por intoxicação por medicamentos.
Ao lado de Milton Nascimento, Marcio Borges, Beto Guedes e outros artistas mineiros, Lô criou várias canções de sucesso, incluindo o disco O Clube da Esquina, lançado em 1972.
Para celebrar sua ilustre carreira que marcou a história da música popular brasileira, O POVO reuniu curiosidades sobre algumas composições de Salomão Borges Filho, conhecido como Lô Borges:
Lembre músicas icônicas de Lô Borges e O Clube da Esquina
Um girassol da cor do seu cabelo
“Um girassol da cor do seu cabelo” foi uma composição de Lô e seu irmão Márcio Borges, com produção de Milton.
A canção foi inspirada nos cabelos da esposa de Marcio, Duca Leal, a musa inspiradora de várias músicas do Clube da Esquina.
Claudia Ohana gravou uma versão da faixa para a trilha sonora da novela Estrela Guia, exibida na Globo em 2001.
Lô gravou a música durante o DVD ao vivo gravado junto a Samuel Rosa, do Skank, em 2016.
O trem azul
A melodia de O Trem Azul surgiu de uma partida de futebol do Cruzeiro quando Lô ainda estava saindo da sua adolescência. Ele se inspirou na forma como os jogadores performavam em campo, mas não tem a ver de fato com o clube.
Lô dedicou a canção para Tom Jobim, a quem se refere como “nosso maestro soberano”, em uma entrevista ao canal Um Café Lá Em Casa, de Nelson Faria, quando contava a história da música.
O cantor contou também que a letra trata-se de uma viagem que Ronaldo Bastos, o letrista, fez de Amsterdam para Paris em um trem da cor azul.
Tom Jobim gravou a faixa para dois álbuns seus, Cais, de 1989, e Antônio Brasileiro, em 1994. Na segunda vez, Tom escreveu a música em inglês e nomeou de Blue Train.
A célebre música também foi regravada por Elis Regina em seu álbum Elis, de 1980.
Confira a letra de O trem azul:
"Coisas que a gente se esquece de dizer
Frases que o vento vem às vezes me lembrar
Coisas que ficaram muito tempo por dizer
Na canção do vento não se cansam de voar
Você pega o trem azul, o Sol na cabeça
O Sol pega o trem azul, você na cabeça
Um Sol na cabeça
Coisas que a gente se esquece de dizer
Frases que o vento vem às vezes me lembrar
Coisas que ficaram muito tempo por dizer
Na canção do vento não se cansam de voar
Você pega o trem azul, o Sol na cabeça
O Sol pega o trem azul, você na cabeça
Um Sol na cabeça"
Quem sabe isso quer dizer amor
A música, composta em parceria dos irmãos Borges em 2002, ganhou projeção nacional após ser trilha sonora da novela Alma Gêmea, de 2005.
Quem sabe isso quer dizer amor ganhou vida na voz de Milton para o álbum Pieta. Anos depois, em 2002, Lô gravou sua própria versão da música.
Veja um trecho de Quem sabe isso quer dizer amor:
"Cheguei a tempo de te ver acordar
Eu vim correndo à frente do sol
Abri a porta e antes de entrar
Revi a vida inteira
Pensei em tudo que é possível falar
Que sirva apenas para nós dois
Sinais de bem, desejos vitais
Pequenos fragmentos de luz
Falar da cor dos temporais
De céu azul, das flores de abril
Pensar além do bem e do mal
Lembrar de coisas que ninguém viu
O mundo lá sempre a rodar
Em cima dele tudo vale
Quem sabe isso quer dizer amor
Estrada de fazer o sonho acontecer"
Paisagem da janela
Paisagem pela janela foi gravada na voz do próprio Lô Borges. Já a letra foi composta em parceria com Fernando Brant e retrata as paisagens do interior de Minas Gerais e se tornou um hino para os mineiros.
Ela é um marco na música brasileira que ganhou versões de diversos outros artistas como Beto Guedes (1983), Milton Nascimento (1983), Flávio Venturini (1998), Elba Ramalho (1995), Luiza Possi (2008), Samuel Rosa (2016) e Michelle Leal (2015).
Anos depois do lançamento, a canção marcou também o período da pandemia da Covid-19. Durante o isolamento, Lô lançou uma campanha em parceria com o laboratório Hermes Pardini pedindo que as pessoas gravassem suas versões da música.
O resultado foi um videoclipe feito com 4 mil vídeos e fotos de pessoas cantando a música olhando pelas suas janelas.
Tudo que você podia ser
A música que abre o disco de Clube da Esquina, é mais um fruto da parceria entre os irmãos Borges. Tudo que você podia ser é uma canção de protesto e faz referência ao período da ditadura cívico-militar, quando Lô tinha 17 anos.
O cantor criou a música no dia em que conheceu Paulinho da Viola e foi toda desenvolvida a partir de um Ré menor com sétima e quinta aumentada, segundo compartilhou Lô.
Relembre a letra de Tudo que você podia ser:
"Com Sol e chuva você sonhava
Que ia ser melhor depois
Você queria ser o grande herói das estradas
Tudo o que você queria ser
Sei um segredo, você tem medo
Só pensa agora em voltar
Não fala mais na bota e no anel de Zapata
Tudo que você devia ser sem medo
E não se lembra mais de mim
Você não quis deixar que eu falasse de tudo
Tudo que você devia ser na estrada
Há Sol e chuva na sua estrada
Mas não importa, não faz mal
Você ainda pensa e é melhor do que nada
Tudo que você podia ser ou nada
Mas não importa, não faz mal
Você ainda pensa e é melhor do que nada
Tudo que você podia ser ou nada."