Morre Lô Borges; lembre parceiros e seus maiores sucessos

Lô Borges morreu deixando obras que marcam a história da música brasileira; lembre seus maiores sucessos / Crédito: Divulgação / João Diniz

O cantor, compositor e instrumentista Lô Borges morreu na noite de domingo, 2, em Belo Horizonte. Desde meados de outubro, o músico estava internado por intoxicação por medicamentos. Ao lado de Milton Nascimento, Marcio Borges, Beto Guedes e outros artistas mineiros, Lô criou várias canções de sucesso, incluindo o disco O Clube da Esquina, lançado em 1972.

Para celebrar sua ilustre carreira que marcou a história da música popular brasileira, O POVO reuniu curiosidades sobre algumas composições de Salomão Borges Filho, conhecido como Lô Borges: Lembre músicas icônicas de Lô Borges e O Clube da Esquina Um girassol da cor do seu cabelo “Um girassol da cor do seu cabelo” foi uma composição de Lô e seu irmão Márcio Borges, com produção de Milton. A canção foi inspirada nos cabelos da esposa de Marcio, Duca Leal, a musa inspiradora de várias músicas do Clube da Esquina.

Claudia Ohana gravou uma versão da faixa para a trilha sonora da novela Estrela Guia, exibida na Globo em 2001. Lô gravou a música durante o DVD ao vivo gravado junto a Samuel Rosa, do Skank, em 2016. O trem azul A melodia de O Trem Azul surgiu de uma partida de futebol do Cruzeiro quando Lô ainda estava saindo da sua adolescência. Ele se inspirou na forma como os jogadores performavam em campo, mas não tem a ver de fato com o clube.

Lô dedicou a canção para Tom Jobim, a quem se refere como “nosso maestro soberano”, em uma entrevista ao canal Um Café Lá Em Casa, de Nelson Faria, quando contava a história da música. O cantor contou também que a letra trata-se de uma viagem que Ronaldo Bastos, o letrista, fez de Amsterdam para Paris em um trem da cor azul. Tom Jobim gravou a faixa para dois álbuns seus, Cais, de 1989, e Antônio Brasileiro, em 1994. Na segunda vez, Tom escreveu a música em inglês e nomeou de Blue Train.