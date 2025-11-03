Grupo Menos é Mais retorna com turnê Churrasquinho a Fortaleza

Grupo Menos é Mais retorna com turnê Churrasquinho a FortalezaO Churrasquinho deve vir para Fortaleza em 2 de maio, sendo o segundo show da turnê de 2026 do grupo de pagode Menos e Mais
O grupo de pagode Menos é Mais anunciou o retorno da turnê Churrasquinho para 2026. Ao menos 12 cidades entraram na programação para o ano que vem. O show em Fortaleza está previsto para o dia 2 de maio.
Leia no O POVO+ | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio
Em publicação feita no Instagram, na última sexta-feira, 31, o post diz "Vocês pediram e a turnê 2026 do Churrasquinho já é realidade".
Além de Fortaleza, as cidades de Ribeirão Preto, Belém, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Recife, Porto Alegre e Salvador compõem a calendário da banda para a nova tour. Confira as datas ao fim da matéria.
O projeto “Churrasquinho” surgiu da ideia de fazer testes de som e imagem com os amigos no “quintal de casa”. A ideia virou publicação audiovisual no YouTube que atualmente tem mais de 1 bilhão de visualizações na plataforma. Após muita visibilidade, a ação foi transformada em turnê.
O grupo composto por Duzão (vocais), Goes (percussão), Paulinho (percussão), Ramon (percussão) possui grandes sucessos em seu repertório como: "P do Pecado" (participação de Simone Mendes), "Pela Última Vez" (participação de Nattan) e "Coração Partido (Corazón Partío)".
Ainda não foram divulgados os locais dos shows, nem informações sobre ingressos e como comprar.
Churrasquinho Menos é Mais 2026:
- 11 de abril - Ribeirão Preto/ SP
- 2 de maio - Fortaleza/ CE
- 30 de maio - Belém/ PA
- 13 de junho - Vitória/ ES
- 15 de agosto - Belo Horizonte/ MG
- 29 de agosto - Rio de Janeiro/ RJ
- 12 de setembro - Campinas/ SP
- 3 de outubro - São Paulo/ SP
- 24 de outubro - Recife/ PE
- 12 de dezembro - Porto Alegre/ RS
- 9 de janeiro 2027 - Salvador/ BA