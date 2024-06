Grupo Menos é Mais retorna a Fortaleza com turnê 'Churrasquinho'

O evento promovido pelo grupo de pagode Menos é mais ocorre neste sábado, 22, no Colosso; banda acumula mais de 900 milhões de visualizações no YouTube

“Estamos muito animados com esse Churrasquinho, todos são sempre muito especiais. Amamos muito o que fazemos e sempre pensamos em cada detalhe para que seja um dia inesquecível para todos que tiraram um tempo e foram curtir esse pagode com a gente”, compartilha Duzão.

O projeto “Churrasquinho” surgiu da ideia de fazer testes de som e imagem com os amigos no “quintal de casa”. A ideia virou publicação audiovisual no YouTube que atualmente tem mais de 900 milhões de visualizações na plataforma. Após muita visivbilidade, a ação foi transformada em turnê.

O grupo de pagode Menos é Mais faz show em Fortaleza neste sábado, 22, no Colosso, a partir das 15 horas. O evento faz parte da turnê “Churrasquinho” , que já passou por pelo menos outras seis grandes cidades brasileiras e conta com quatro horas de pagode ao som de Duzão (vocais), Goes (percussão), Paulinho (percussão), Ramon (percussão), além de participações especiais.

O grupo já gravou DVD (intitulado “Virado no Pagode”) no Ceará, em outubro do ano passado, no restaurante La Plage, na praia de Aquiraz. A gravação do DVD contou com participações de nomes de peso do cenário da música brasileira, tais como: Anitta, Luisa Sonsa, Xand Avião e Matheus e Kauan.

“Voltar para Fortaleza tem sempre um sentimento especial. Fortaleza tem uma energia surreal e sempre nos recarrega e dá forças”, comenta Goes.

Menos é Mais iniciou em 2017, formado por Duzão (vocais), Gustavo Góes (percussão), Jorge Farias (percussão), Paulinho Félix (percussão) e Ramon Alvarenga (percussão). O grupo conquistou notoriedade com o sucesso das regravações de canções clássicas do pagode. E em 2021, lançaram o “Plano Piloto”, primeiro álbum com músicas autorais.