Equipamentos culturais de Fortaleza oferecem visitas guiadas; confiraVisando ampliar o acesso à arte e à história da Cidade, espaços culturais de Fortaleza proporcionam a visitas mediadas ao público
Oferecendo ao público a oportunidade de criar diálogos sobre cultura, arte e patrimônio, as visitas guiadas são uma ótima escolha para o público interessado em conhecer mais sobre a história e o olhar por trás da construção de espaços culturais e exposições.
Os passeios mediados são uma oportunidade de vivenciar uma experiência educativa e imersiva capaz de ressaltar o olhar crítico dos visitantes - sendo indicados para turistas, famílias, amigos, escolas e instituições educacionais ou sociais.
O Vida&Arte preparou uma lista de alguns equipamentos culturais em Fortaleza que oferecem ao público visitas guiadas mediante agendamento prévio. Confira:
Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)
Principal biblioteca pública do Estado, a Bece reúne um amplo acervo de livros, periódicos e materiais digitais. Também promove ações culturais, oficinas e mediações de leitura voltadas para diferentes públicos.
- Quando: terça-feira sexta-feira, de 9h às 20 horas
- Onde: avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil
- Gratuito
- Mais informações e agendamento: [email protected]
Caixa Cultural Fortaleza
Espaço ligado à Caixa Econômica Federal, o equipamento cultural oferece programação diversificada com exposições, espetáculos, oficinas e ações educativas voltadas às artes visuais, música, teatro e dança.
- Quando: terça-feira a sexta-feira, das 11h às 19 horas; sábado, das 10h às 19 horas; domingo, das 10h às 18 horas
- Onde: avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema
- Gratuito
- Mais informações e agendamento: (85) 92156-9077 (ligação e WhatsApp) | [email protected]
Casa José de Alencar
Equipamento ligado à Universidade Federal do Ceará, o espaço é dedicado à preservação da memória do escritor cearense José de Alencar. O espaço inclui um museu, sítio arqueológico, pinacoteca e além de promover atividades culturais.
- Quando: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30min às 10h30min e das 13h30min às 15h30min; sábado, das 8h30min às 10h30min
- Onde: avenida Washington Soares, 6055 - José de Alencar
- Gratuito
- Mais informações e agendamento: (85) 3366.9276 | [email protected]
Cineteatro São Luiz
Um dos prédios mais emblemáticos do Centro da Cidade, inaugurado em 1958, reúne um cinema, shows, peças de teatro e visitas que destacam sua arquitetura e história.
- Quando: terça-feira a sexta-feira, das 9h30min às 18 horas; sábado, das 9h30min às 17 horas
- Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro
- Gratuito
- Mais informaçõese agendamento: (85) 99122-5732 (somente ligação) | [email protected]
Museu de Arte da UFC (Mauc)
Localizado na avenida da Universidade, o museu reserva importante acervo de arte brasileira com obras de grandes artistas nacionais e regionais. O museu atua na pesquisa, conservação e difusão das artes visuais.
- Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas
- Onde: avenida da Universidade, 2854 - Benfica
- Gratuito
- Mais informações: (85) 3366-7481 | [email protected]
Museu Ferroviário Estação João Felipe
Instalado em uma das estações ferroviárias mais antigas da cidade, conta a história das ferrovias no Ceará por meio de objetos, documentos e exposições interativas.
- Quando: quarta-feira a sexta-feira, 10h às 18 horas; sábado, 12h às 20 horas; domingo, 10h às 17 horas
- Onde: rua 24 de Maio - Centro, dentro da Pinacoteca
- Gratuito
- Mais informações e agendamento: [email protected]
Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF)
Instituição privada dedicada à fotografia, com acervo expressivo de imagens nacionais e internacionais. O espaço promove exposições temporárias, cursos e ações educativas.
- Quando: terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas
- Onde: rua Frederico Borges, 545 - Varjota
- Gratuito
- Mais informações e agendamento: (85) 3017-3661 | [email protected]
Museu da Imagem e Som do Ceará (MIS-CE)
Voltado à cultura audiovisual e sonora do Estado, o MIS-CE reúne fotografias, vídeos, filmes, programas de rádio e itens relacionados à memória cultural cearense, com forte programação educativa.
- Quando: quarta-feira, quinta-feira e domingo, das 10h às 18 horas; sexta e sábado, das 13h às 20 horas
- Onde: avenida Barão de Studart, 410 - Meireles
- Gratuito
- Mais informações e agendamento: [email protected]
Museu da Indústria
O museu apresenta a história industrial do Ceará por meio de exposições e acervos que mostram o desenvolvimento econômico do Estado, especialmente nos setores têxtil, metalúrgico e alimentício.
- Quando: terça-feira a sábado, das 9h às 17 horas; domingo, das 9h às 13 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, 143 - Centro
- Gratuito
- Mais informações e agendamento: (85) 3201-3901
Pinacoteca do Ceará
Construída no espaço da antiga estação de trem de Fortaleza, a Pinacoteca é dedicada às artes visuais, com acervos históricos e contemporâneos, além de exposições temporárias e permanentes, ações educativas e forte diálogo com a arte cearense.
- Quando: quarta-feira a sexta-feira, de 10h às 18 horas; sábado, 12h às 20 horas; domingo, de 10h às 17 horas
- Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro
- Gratuito
- Mais informações e agendamento: [email protected]
Theatro José de Alencar
Inaugurado em 1910, o teatro é um dos principais cartões-postais de Fortaleza. Possui arquitetura eclética com estrutura metálica e vitrais coloridos, abrigando espetáculos, cursos e visitas históricas guiadas.
- Quando: terça-feira a sexta-feira, às 9h, às 11h, às 14h e às 16h; sábado, às 11h, às 13h30min, às 14h30 e às 15h30min
- Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro
- Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) - nos dias 17 de cada mês, as visitas são gratuitas em todos os horários
- Mais informações e agendamento: (85) 99238-8122 (ligação e WhatsApp)