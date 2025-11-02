Equipamentos culturais de Fortaleza oferecem visitas guiadas

FORTALEZA-CE, BRASIL,19.10.2025: Visita guiada à antiga estação ferroviária João Felipe. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Oferecendo ao público a oportunidade de criar diálogos sobre cultura, arte e patrimônio, as visitas guiadas são uma ótima escolha para o público interessado em conhecer mais sobre a história e o olhar por trás da construção de espaços culturais e exposições. Os passeios mediados são uma oportunidade de vivenciar uma experiência educativa e imersiva capaz de ressaltar o olhar crítico dos visitantes - sendo indicados para turistas, famílias, amigos, escolas e instituições educacionais ou sociais.

O Vida&Arte preparou uma lista de alguns equipamentos culturais em Fortaleza que oferecem ao público visitas guiadas mediante agendamento prévio. Confira:

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) A Bece reúne mais de 100 mil volumes que vão de obras clássicas até materiais técnicos, das ciências exatas à literatura regional e estrangeira Crédito: Barbara Moira/ O POVO Principal biblioteca pública do Estado, a Bece reúne um amplo acervo de livros, periódicos e materiais digitais. Também promove ações culturais, oficinas e mediações de leitura voltadas para diferentes públicos. Quando: terça-feira sexta-feira, de 9h às 20 horas

terça-feira sexta-feira, de 9h às 20 horas Onde: avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito

Mais informações e agendamento: [email protected] Caixa Cultural Fortaleza FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 16-10-2023: foto:Fachada da Caixa Cultural. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Espaço ligado à Caixa Econômica Federal, o equipamento cultural oferece programação diversificada com exposições, espetáculos, oficinas e ações educativas voltadas às artes visuais, música, teatro e dança. Quando: terça-feira a sexta-feira, das 11h às 19 horas; sábado, das 10h às 19 horas; domingo, das 10h às 18 horas

terça-feira a sexta-feira, das 11h às 19 horas; sábado, das 10h às 19 horas; domingo, das 10h às 18 horas Onde: avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema Gratuito

Mais informações e agendamento: (85) 92156-9077 (ligação e WhatsApp) | [email protected] Casa José de Alencar Equipamento ligado à Universidade Federal do Ceará, o espaço é dedicado à preservação da memória do escritor cearense José de Alencar. O espaço inclui um museu, sítio arqueológico, pinacoteca e além de promover atividades culturais.

Quando: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30min às 10h30min e das 13h30min às 15h30min; sábado, das 8h30min às 10h30min

de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30min às 10h30min e das 13h30min às 15h30min; sábado, das 8h30min às 10h30min Onde: avenida Washington Soares, 6055 - José de Alencar

avenida Washington Soares, 6055 - José de Alencar Gratuito

Mais informações e agendamento: (85) 3366.9276 | [email protected] Cineteatro São Luiz Abertura do 33º Cine Ceará no cineteatro São Luiz Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO Um dos prédios mais emblemáticos do Centro da Cidade, inaugurado em 1958, reúne um cinema, shows, peças de teatro e visitas que destacam sua arquitetura e história. Quando: terça-feira a sexta-feira, das 9h30min às 18 horas; sábado, das 9h30min às 17 horas

terça-feira a sexta-feira, das 9h30min às 18 horas; sábado, das 9h30min às 17 horas Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro

rua Major Facundo, 500 - Centro Gratuito

Mais informaçõese agendamento: (85) 99122-5732 (somente ligação) | [email protected] Museu de Arte da UFC (Mauc) Museu de Arte da UFC (Mauc) Crédito: Regis Torquato Tavares/divulgação Localizado na avenida da Universidade, o museu reserva importante acervo de arte brasileira com obras de grandes artistas nacionais e regionais. O museu atua na pesquisa, conservação e difusão das artes visuais. Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas Onde: avenida da Universidade, 2854 - Benfica

avenida da Universidade, 2854 - Benfica Gratuito

Mais informações: (85) 3366-7481 | [email protected] Museu Ferroviário Estação João Felipe Instalado em uma das estações ferroviárias mais antigas da cidade, conta a história das ferrovias no Ceará por meio de objetos, documentos e exposições interativas.

Quando: quarta-feira a sexta-feira, 10h às 18 horas; sábado, 12h às 20 horas; domingo, 10h às 17 horas

quarta-feira a sexta-feira, 10h às 18 horas; sábado, 12h às 20 horas; domingo, 10h às 17 horas Onde: rua 24 de Maio - Centro, dentro da Pinacoteca

rua 24 de Maio - Centro, dentro da Pinacoteca Gratuito

Mais informações e agendamento: [email protected] Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF) Instituição privada dedicada à fotografia, com acervo expressivo de imagens nacionais e internacionais. O espaço promove exposições temporárias, cursos e ações educativas. Quando: terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas

terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas Onde: rua Frederico Borges, 545 - Varjota

rua Frederico Borges, 545 - Varjota Gratuito

Mais informações e agendamento: (85) 3017-3661 | [email protected] Museu da Imagem e Som do Ceará (MIS-CE) Fachada Museu da Imagem e do Som (MIS) de Fortaleza Crédito: Deyvison Teixeira/divulgação Voltado à cultura audiovisual e sonora do Estado, o MIS-CE reúne fotografias, vídeos, filmes, programas de rádio e itens relacionados à memória cultural cearense, com forte programação educativa. Quando: quarta-feira, quinta-feira e domingo, das 10h às 18 horas; sexta e sábado, das 13h às 20 horas

quarta-feira, quinta-feira e domingo, das 10h às 18 horas; sexta e sábado, das 13h às 20 horas Onde: avenida Barão de Studart, 410 - Meireles

avenida Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito

Mais informações e agendamento: [email protected] Museu da Indústria O museu apresenta a história industrial do Ceará por meio de exposições e acervos que mostram o desenvolvimento econômico do Estado, especialmente nos setores têxtil, metalúrgico e alimentício.