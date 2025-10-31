William Bonner faz discurso em último dia no Jornal Nacional; veja

William Bonner faz discurso em último dia no Jornal Nacional; vejaApresentador se despede da bancada do telejornal após 29 anos e passa o bastão para o sucessor, César Tralli; confira detalhes
O Jornal Nacional, um dos programas jornalísticos mais simbólicos do País encerra uma era nesta sexta-feira, 31. O apresentador William Bonner faz sua última edição como âncora e editor chefe.
A partir da próxima segunda, 3 de novembro, César Tralli assume o lugar de Bonner na bancada, assim como Cristiana Sousa Cruz passa ao cargo de editora-chefe.
Saiba mais sobre o último dia de William Bonner no JN.
Discurso de Bonner no JN e chegada de Tralli
Substituto de Bonner, Tralli se despediu do Jornal Hoje na tarde dessa quinta-feira, e estará no estúdio do Jornal Nacional nesta sexta para o anúncio ao vivo.
Veja como foi a trajetória de William Bonner
Bonner começou na TV em 1985, no canal Bandeirantes, em São Paulo. Pouco após ser admitido, já estava na bancada do "Jornal de Amanhã", em rede nacional.
Em 1986, entrou na Globo, onde passou por "Jornal Hoje", "Fantástico" e "Jornal da Globo" entre 1987 e 1993. O convite para assumir a bancada do JN veio três anos depois, e a estreia ocorreu no dia 1º de abril de 1996.
Nesses 29 anos na bancada de um dos maiores jornais do Brasil, William Bonner noticiou sete copas do mundo, três conclaves papais e sete eleições presidenciais no Brasil.
Foi também o jornalista quem deu a notícia da morte de Roberto Marinho, em 2003.
Quais os próximos passos de William Bonner após sair do JN?
Bonner seguirá segue na Rede Globo e deve se juntar à jornalista Sandra Annenberg no comandodo Globo Repórter na temporada de 2026.
Em seu pronunciamento ao vivo, no dia do aniversário de 56 anos do programa, William afirmou que o Globo Repórter é o único onde nunca trabalhou, referindo-se à atração das sextas-feiras como "um sonho".
Ele também comentou sobre Sandra Annenberg, sua nova dupla, como uma amizade de longa data. A jornalista apresenta o Globo Repórter desde 2019 e continua no cargo, agora dividido com Bonner.
Com informações de Julia Vasconcelos.
