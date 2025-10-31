William Bonner faz discurso em último dia no Jornal Nacional; veja

William Bonner será sucedido pelo jornalista César Tralli no Jornal Nacional / Crédito: Joao Cotta/ Divulgação/ TV Globo

O Jornal Nacional, um dos programas jornalísticos mais simbólicos do País encerra uma era nesta sexta-feira, 31. O apresentador William Bonner faz sua última edição como âncora e editor chefe. A partir da próxima segunda, 3 de novembro, César Tralli assume o lugar de Bonner na bancada, assim como Cristiana Sousa Cruz passa ao cargo de editora-chefe.

Saiba mais sobre o último dia de William Bonner no JN.

Discurso de Bonner no JN e chegada de Tralli Substituto de Bonner, Tralli se despediu do Jornal Hoje na tarde dessa quinta-feira, e estará no estúdio do Jornal Nacional nesta sexta para o anúncio ao vivo. Leia mais William Bonner no Jornal Nacional: relembre 6 gafes do jornalista Sobre o assunto William Bonner no Jornal Nacional: relembre 6 gafes do jornalista Veja como foi a trajetória de William Bonner Bonner começou na TV em 1985, no canal Bandeirantes, em São Paulo. Pouco após ser admitido, já estava na bancada do "Jornal de Amanhã", em rede nacional.

Em 1986, entrou na Globo, onde passou por "Jornal Hoje", "Fantástico" e "Jornal da Globo" entre 1987 e 1993. O convite para assumir a bancada do JN veio três anos depois, e a estreia ocorreu no dia 1º de abril de 1996. Nesses 29 anos na bancada de um dos maiores jornais do Brasil, William Bonner noticiou sete copas do mundo, três conclaves papais e sete eleições presidenciais no Brasil. Foi também o jornalista quem deu a notícia da morte de Roberto Marinho, em 2003.