Ilze Scamparini rebate ‘desconforto’ com abraço de William Bonner

Correspondente internacional da Globo na Itália, Ilze foi acompanhada pelo âncora do “Jornal Nacional” para as atualizações da escolha do novo papa no Vaticano. Na ocasião, Bonner tentou uma aproximação com Ilze, mas a jornalista evitou o contato físico .

A reação gerou comentários diversos nas redes sociais, o que fez com que Ilze Scamparini explicasse o ocorrido. “Obrigada, Bonner, por ter também compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida, em que eu estou com essa lesão no joelho. Uma lesão meio chata realmente, tendo que ficar com a perna dura”, detalhou.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Ilze afirmou que teve “medo” de torcer novamente o joelho, por isso não respondeu ao contato físico de Bonner. “Quando você me tocou, eu não podia girar e, com medo de torcer novamente o joelho, entrei um pouquinho em pânico. Mas graças a Deus que a gente deu bem o recado”, concluiu a correspondente da Globo.