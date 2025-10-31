William Bonner no Jornal Nacional: lembre 6 gafes do jornalista

Após quase três décadas no comando do Jornal Nacional, William Bonner se despede nesta sexta-feira, 31. Veja momentos engraçados do âncora / Crédito: Reprodução/Globo

Nesta sexta-feira, 31, a internet amanheceu relembrando os momentos mais marcantes do jornalista William Bonner. Após 29 anos como âncora e 26 como editor-chefe do Jornal Nacional, Bonner realiza hoje sua última aparição na bancada do programa, antes de assumir o novo cargo ao lado de Sandra Annenberg, no Globo Repórter.

A mudança na emissora foi anunciada nas redes sociais em setembro de 2025. O posto ao lado de Renata Vasconcellos será assumido por César Tralli a partir da segunda-feira, 3, que deixa o “Jornal Hoje”, programa vespertino que comandava desde 2021. Com mais de 10 mil programas acumulados, Bonner se tornou o âncora mais longevo do telejornal. Com a nova era, internautas resgataram memes e gafes do jornalista ao longo dos anos. Confira momentos engraçados de Bonner durante o Jornal Nacional: 1. Boa noite, aniters Em 2022, o jornalista iniciou um meme sem querer. Ao anunciar que a música “Envolver”, de Anitta, havia assumido o topo da Parada Global do Spotify, o apresentador chamou a atenção dos internautas.

“E a Anitta, hein?”, começou ele ao abrir o bloco. Internautas se divertiram com a abordagem e reproduziram a frase. Boa noite, Anitters! pic.twitter.com/pjFwjxtdgs — Jornal Nacional (@jornalnacional) March 26, 2022 2. Malu Coutinho Em 2025, Bonner confundiu o nome da colega Maria Júlia Coutinho, a Maju, e a chamou de “Malu” durante o telejornal. Percebendo o erro, riu de si mesmo e brincou com a meteorologista: “Você se assustou quando eu te chamei de Malu”. Maju respondeu: “Achei estranho. Malu? Quem é essa?”.

Foi suficiente para ele se transformar em Cebolinha ao vivo: “Há mais ou menos um ano perguntei se você prefere ser chamada de Maria Júlia ou de Maju. Você escolheu Maju. Agora eu soltei um Malu. Hoje estou um tloca-letlas. Mas, Maju, como ficam as tempelatulas amanhã?”. Maju entrou na brincadeira: “Ah, Cebolinha! Vamos lá, Bonner Cebolinha”. O momento virou meme nas redes sociais. 3. “Senhores, por favor” Durante o debate presidencial promovido pelo Jornal Nacional em 2022, os candidatos Lula e Padre Kelmon iniciaram uma discussão fervorosa.

Bonner tentou acalmá-los, dizendo “Senhores, por favor” repetidas vezes. Quando a tática não funcionou, ele pediu desculpas à audiência por estar presenciando a cena. bonner pedindo desculpas, lula e padre kelman em combate ufc vai entrar pra história dos memes do brasil pic.twitter.com/Xx8M3f97Z7 — zack (@signanitta) September 30, 2022 4. Boa noite... daqui a pouco Em 1997, o jornalista se despediu do público antes do tempo. “Você percebeu? Eu me antecipei. Desejo a todos uma boa noite... mas daqui a pouco”, ironizou, retomando o controle da bancada. Foi uma das primeiras demonstrações de leveza do âncora, que na época ainda se adaptava à rotina do JN.