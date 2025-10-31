William Bonner no Jornal Nacional: lembre 6 gafes do jornalista

William Bonner no Jornal Nacional: relembre 6 gafes do jornalistaApós quase três décadas no comando do Jornal Nacional, William Bonner se despede nesta sexta-feira, 31. Veja momentos engraçados do âncora
Nesta sexta-feira, 31, a internet amanheceu relembrando os momentos mais marcantes do jornalista William Bonner.
Após 29 anos como âncora e 26 como editor-chefe do Jornal Nacional, Bonner realiza hoje sua última aparição na bancada do programa, antes de assumir o novo cargo ao lado de Sandra Annenberg, no Globo Repórter.
A mudança na emissora foi anunciada nas redes sociais em setembro de 2025.
O posto ao lado de Renata Vasconcellos será assumido por César Tralli a partir da segunda-feira, 3, que deixa o “Jornal Hoje”, programa vespertino que comandava desde 2021.
Com mais de 10 mil programas acumulados, Bonner se tornou o âncora mais longevo do telejornal. Com a nova era, internautas resgataram memes e gafes do jornalista ao longo dos anos.
Confira momentos engraçados de Bonner durante o Jornal Nacional:
1. Boa noite, aniters
Em 2022, o jornalista iniciou um meme sem querer. Ao anunciar que a música “Envolver”, de Anitta, havia assumido o topo da Parada Global do Spotify, o apresentador chamou a atenção dos internautas.
“E a Anitta, hein?”, começou ele ao abrir o bloco. Internautas se divertiram com a abordagem e reproduziram a frase.
Boa noite, Anitters! pic.twitter.com/pjFwjxtdgs— Jornal Nacional (@jornalnacional) March 26, 2022
2. Malu Coutinho
Em 2025, Bonner confundiu o nome da colega Maria Júlia Coutinho, a Maju, e a chamou de “Malu” durante o telejornal. Percebendo o erro, riu de si mesmo e brincou com a meteorologista: “Você se assustou quando eu te chamei de Malu”. Maju respondeu: “Achei estranho. Malu? Quem é essa?”.
Foi suficiente para ele se transformar em Cebolinha ao vivo: “Há mais ou menos um ano perguntei se você prefere ser chamada de Maria Júlia ou de Maju. Você escolheu Maju. Agora eu soltei um Malu. Hoje estou um tloca-letlas. Mas, Maju, como ficam as tempelatulas amanhã?”.
Maju entrou na brincadeira: “Ah, Cebolinha! Vamos lá, Bonner Cebolinha”. O momento virou meme nas redes sociais.
3. “Senhores, por favor”
Durante o debate presidencial promovido pelo Jornal Nacional em 2022, os candidatos Lula e Padre Kelmon iniciaram uma discussão fervorosa.
Bonner tentou acalmá-los, dizendo “Senhores, por favor” repetidas vezes. Quando a tática não funcionou, ele pediu desculpas à audiência por estar presenciando a cena.
bonner pedindo desculpas, lula e padre kelman em combate ufc vai entrar pra história dos memes do brasil pic.twitter.com/Xx8M3f97Z7— zack (@signanitta) September 30, 2022
4. Boa noite... daqui a pouco
Em 1997, o jornalista se despediu do público antes do tempo. “Você percebeu? Eu me antecipei. Desejo a todos uma boa noite... mas daqui a pouco”, ironizou, retomando o controle da bancada. Foi uma das primeiras demonstrações de leveza do âncora, que na época ainda se adaptava à rotina do JN.
5. Ilze Scamparini
Em maio de 2025, o jornalista se encontrou com Ilze Scamparini, na Itália, para cobrir o conclave no Jornal Nacional.
Na ocasião, internautas notaram que a correspondente da Globo fugiu de um abraço do jornalista. Após a repercussão e uma série de polêmicas sobre um possível desconforto entre os dois, Ilze se pronunciou, afirmando estar com uma lesão no joelho e, por isso, ter aparecido afastando a perna.
Meu Deus! Ilze Scamparini visivelmente desconfortável por ter que trabalhar fora do terraço dela. #JornalNacional pic.twitter.com/dCXshR1eVH— Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) May 7, 2025
6. A “mãozinha” nos Jogos Olímpicos do Rio
Durante as transmissões da Globo na Cidade Olímpica, em 2016, Bonner tentou resolver um problema técnico com um truque conhecido. Sem perceber que já estava no ar, colocou a mão no vidro do estúdio para tapar o reflexo da cabeça de um cameraman.
Mais tarde, debochou do episódio nas redes: “Eu fui flagrado tentando tapar a calva pronunciada de um colega, brilhando na tela da Globo”.
Bonner abrindo com chave de ouro os memes das olimpíadas 2016 #CerimoniaDeAbertura pic.twitter.com/5TpTQapJoZ— Marvin Pereira (@eumarvin) August 5, 2016