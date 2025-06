DNA do Crime: o que é real e o que é ficção na série da Netflix

DNA do Crime, série brasileira da Netflix que mistura ficção e crime real na fronteira, retorna com ação intensa e conflitos maiores / Crédito: reprodução / Netflix

A aguardada segunda temporada da série DNA do Crime estreou nesta quarta-feira, 4, na Netflix. Com oito novos episódios, a produção policial retorna com mais ação, aprofundando os conflitos dos protagonistas e a atuação do crime organizado na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Criada por Heitor Dhalia, a série é inspirada em fatos reais e já se consolidou como uma das produções brasileiras mais ambiciosas da plataforma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro ano, lançado em 14 de novembro de 2023, foi baseado em um mega-assalto ocorrido em Ciudad del Este, em 2017, e teve forte repercussão entre público e crítica. Filmes e séries novas: VEJA lançamentos de doramas no streaming

DNA do crime: o que aconteceu de verdade? Em abril de 2017, cerca de 30 criminosos fortemente armados, que eram ligados à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), invadiram a sede de uma transportadora de valores em Ciudad del Este, na fronteira entre Paraguai e Brasil. A operação durou mais de três horas e resultou no roubo de cerca de R$ 125 milhões. Durante a ação, os assaltantes usaram explosivos para abrir cofres, incendiaram ao menos 13 veículos e abandonaram cinco caminhonetes blindadas com placas de São Paulo para despistar a polícia.

A fuga envolveu confrontos armados e resultou na morte de três suspeitos. Quinze pessoas foram presas e aproximadamente R$ 4,5 milhões foram recuperados. Como a série usa os fatos? Na série, os protagonistas Suellen (Maeve Jinkings) e Benício (Rômulo Braga) são agentes da Polícia Federal em Foz do Iguaçu que investigam um roubo transnacional com base em pistas de DNA encontradas na cena do crime. Assim como no caso real, o uso de material genético tem papel central na trama. Na vida real, a Polícia Federal analisou DNA de mais de 50 pessoas envolvidas no assalto, o que foi decisivo para a elucidação do crime.

Apesar disso, DNA do Crime não reproduz personagens reais, nem reencena os eventos tal como ocorreram. A série apresenta vilões fictícios como Sem Alma (Thomás Aquino) e Isaac (Alex Nader), líder da chamada Quadrilha Fantasma, uma organização inventada para a narrativa. Elementos reais em DNA do crime: cenário, técnica e contexto Além do DNA como ferramenta de investigação, a ambientação da série remete à realidade. A história se passa na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, região onde o crime real ocorreu. A atuação da Polícia Federal brasileira, o envolvimento de facções criminosas e a sofisticação das ações também têm base na realidade.

O uso de mansões como bases logísticas, armas pesadas e táticas de guerra urbana são recursos inspirados em operações policiais documentadas. A presença de corrupção institucional e os obstáculos enfrentados pelas autoridades também refletem desafios reais enfrentados por investigadores na fronteira. DNA do crime: o que é invenção na narrativa? Embora a inspiração seja real, a série é uma obra de ficção. Os personagens principais, seus dilemas morais, conflitos internos e trajetórias profissionais foram criados para gerar empatia e complexidade dramática.