Quando estreia Tremembé na Amazon? Veja fatos e curiosidades

Marina Ruy Barbosa encabeça elenco de Tremembé como Suzane Von Richthofen / Crédito: Divulgação/Prime Video

Com estreia ainda em outubro, a nova série da Prime Video, Tremembé, irá mostrar a rotina de criminosos nacionalmente famosos. O elenco traz Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, Carol Garcia como Elize Matsunaga e outros nomes reconhecidos. A seguir, veja todos os detalhes da estreia de Tremembé:

Tremembé: Qual é a história da série? A série é inspirada nos livros de true crime, “Tremembé”, “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista e roteirista da série, Ulisses Campbell. A trama foca na interação entre condenados por casos de repercussão nacional e também aborda os recortes da ala feminina e da ala masculina do Complexo II da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé, em São Paulo. Embora seja uma obra ficcional, a série promete trazer dinâmicas e situações baseadas em histórias reais que aconteceram na penitenciária. Leia mais Tremembé, "presídio dos famosos": como é o cenário real da nova série do Prime Video? Sobre o assunto Tremembé, "presídio dos famosos": como é o cenário real da nova série do Prime Video?

Tremembé: Quando estreia a nova série da Prime Video? Seguindo o modelo de outros streamings, a primeira temporada de Tremembé será lançada de uma vez só, com todos os seus cinco episódios disponíveis na Prime Vídeo no dia 31 de outubro, a partir das 5 horas, no horário de Brasília. Até o momento, uma segunda temporada não foi confirmada.

Tremembé: Confira o elenco da série O elenco de Tremembé é encabeçado por Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, criminosa acusada de planejar o assassinato dos próprios pais. Além dela, a série também conta com: Felipe Simas e Kelner Macêdo como os irmãos Daniel, ex-namorado de Suzane, e Christian Cravinhos, que executaram Manfred e Marísia von Richthofen

como Roger Abdelmassih, ex-médico brasileiro, condenado por mais de 50 estupros Letícia Rodrigues como Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão, que se envolveu romanticamente com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga na cadeia Tremembé: Curiosidades sobre a série Apesar de ser uma adaptação do livro que leva o nome do presídio, a série não adapta todos os casos descritos pelo autor Ulisses Campbell. Um dos casos deixado de fora foi o de Madre Maurina, uma freira torturada pela ditadura militar que acabou em Tremembé até ser exilada por conta das acusações contra sua pessoa. Outra curiosidade é que a produção da série convidou a atriz Carla Diaz para reprisar seu papel como Suzane Von Richthofen na série, mas ela recusou.