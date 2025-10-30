Quando estreia Tremembé na Amazon? Veja fatos e curiosidades

Quando estreia Tremembé na Prime Video? Saiba fatos e curiosidadesNova série da Amazon Prime Video promete retratar as relações interpessoais entre criminosos famosos como Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga
Com estreia ainda em outubro, a nova série da Prime Video, Tremembé, irá mostrar a rotina de criminosos nacionalmente famosos. O elenco traz Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, Carol Garcia como Elize Matsunaga e outros nomes reconhecidos.
A seguir, veja todos os detalhes da estreia de Tremembé:
Tremembé: Qual é a história da série?
A série é inspirada nos livros de true crime, “Tremembé”, “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista e roteirista da série, Ulisses Campbell.
A trama foca na interação entre condenados por casos de repercussão nacional e também aborda os recortes da ala feminina e da ala masculina do Complexo II da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé, em São Paulo.
Embora seja uma obra ficcional, a série promete trazer dinâmicas e situações baseadas em histórias reais que aconteceram na penitenciária.
Tremembé: Quando estreia a nova série da Prime Video?
Seguindo o modelo de outros streamings, a primeira temporada de Tremembé será lançada de uma vez só, com todos os seus cinco episódios disponíveis na Prime Vídeo no dia 31 de outubro, a partir das 5 horas, no horário de Brasília.
Até o momento, uma segunda temporada não foi confirmada.
Tremembé: Confira o elenco da série
O elenco de Tremembé é encabeçado por Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, criminosa acusada de planejar o assassinato dos próprios pais. Além dela, a série também conta com:
- Felipe Simas e Kelner Macêdo como os irmãos Daniel, ex-namorado de Suzane, e Christian Cravinhos, que executaram Manfred e Marísia von Richthofen
- Carol Garcia como Elize Matsunaga, responsável pela morte do marido
- Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni e Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte de Isabella Nardoni, de apenas cinco anos, em 2008
- Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih, ex-médico brasileiro, condenado por mais de 50 estupros
- Letícia Rodrigues como Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão, que se envolveu romanticamente com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga na cadeia
Tremembé: Curiosidades sobre a série
Apesar de ser uma adaptação do livro que leva o nome do presídio, a série não adapta todos os casos descritos pelo autor Ulisses Campbell. Um dos casos deixado de fora foi o de Madre Maurina, uma freira torturada pela ditadura militar que acabou em Tremembé até ser exilada por conta das acusações contra sua pessoa.
Outra curiosidade é que a produção da série convidou a atriz Carla Diaz para reprisar seu papel como Suzane Von Richthofen na série, mas ela recusou.
"Acabei falando que não [tinha interesse], porque achava que já tinha vivenciado tudo dentro dessa personagem. Já tinha feito ela em três filmes e em fases diferentes da minha vida. Então, dessa vez achei melhor alçar novos voos, novos desafios com outras personagens. Desejo sorte para essa nova produção. Fiquei feliz com o carinho de virem até mim fazer o convite", justificou a atriz.
O papel acabou nas mãos de Marina Ruy Barbosa, sendo ela a segunda atriz a interpretar a criminosa após os três filmes produzidos pela Prime Video.
A série também estreia em um momento que a Secretaria de Administração (SAP) de São Paulo decidiu que iria mudar o perfil da instituição. O local adotou, por exemplo, a transferência de presos como Robinho e Thiago Brennand, ambos condenados em casos de estupro, para a Penitenciária de Potim em Aparecida do Norte.
A informação foi dada por Ulisses Campbell em texto ao O Globo no qual explicou o processo de escrita e apuração do livro. Tremembé também recebeu outros criminosos nacionalmente conhecidos além dos retratados na série, o que fez o local receber a alcunha de “Presídio dos Famosos”.