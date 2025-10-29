‘Casa de Dinamite’: suspense bélico da Netflix faz de Trump o vilão perfeito

Filme "Casa de Dinamite" foi lançado na Netflix Brasil no final de outubro e é estrelado por Rebecca Ferguson, Idris Elba e Anthony Ramos / Crédito: Eros Hoagland/Divulgação

Poderia ser mais um dia comum para a equipe militar dos EUA vistoriando espaço aéreo e terrestre do mundo, se não fosse por um ataque súbito: quando os radares detectam um míssil de origem não identificada em trajetória para colidir com Chicago, tudo vira do avesso. Será verdade? Quem está atacando? É possível interceptar ou faz mais sentido já dar início a uma retaliação contra um inimigo invisível?

Kathryn Bigelow parte desse suspense para criar 'Casa de Dinamite' - uma narrativa cíclica sobre como os departamentos de inteligência agem diante da sombra eterna do 11 de setembro. Antes que o próprio presidente seja avisado, o temor de que nenhum órgão consiga lidar com a iminência do ataque opera de forma desastrosa. Apesar de ter um formato muito cansado ao recontar os mesmos 20 minutos em diferentes pontos de vista, a trama engata pela leitura irônica.

'Casa de Dinamite': entenda o suspense bélico da Netflix Na tela, a estrutura bélica que sustenta a hegemonia comercial e política dos EUA no mundo ocidental é feita para que precise ser liderada por um vilão.

Afinal, quando chegar a hora de responder à altura do terrorismo, a sociedade americana pode recorrer a alguém sem piedade. Essa construção não tem tanta profundidade na forma como a trama é apresentada, especialmente pelo presidente sem pulso de Idris Elba, mas a constatação é engenhosa. Barack Obama venceu o Nobel da Paz sendo o único presidente americano que passou todos os dias do seu mandato em guerra, ainda assim conseguindo erguer uma imagem progressista para o eleitorado democrata. Apesar de não figurar o presidente do mundo real, fazendo Elba interpretar um chefe de estado emotivo e assustado, o filme nos faz entender como Donald Trump estava mesmo destinado a ser o vilão perfeito, alçado como líder de uma nação que inventa o medo da explosão para poder explodir o mundo.