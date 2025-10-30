'Casa de Dinamite': filme coloca o espectador no centro da crise

Filme "Casa de Dinamite" foi lançado na Netflix Brasil no final de outubro e é estrelado por Rebecca Ferguson, Idris Elba e Anthony Ramos / Crédito: Eros Hoagland/Divulgação

A tensão de uma crise nuclear iminente, resultado das complexas relações entre os países detentores de armas nucleares, já faz parte do nosso cotidiano. Ao acompanhar os noticiários, frequentemente nos deparamos com demonstrações de poder militar nuclear por parte de diversas nações, num jogo de ameaças mútuas: "Se vocês me atacarem, atacaremos de volta". Mas o que aconteceria se uma dessas potências realmente decidisse atacar? Ou, pior ainda, se um ataque fosse realizado secretamente, sem motivo aparente, e os responsáveis não se revelassem?

Filme "Casa de Dinamite" foi lançado na Netflix Brasil no final de outubro e é estrelado por Rebecca Ferguson, Idris Elba e Anthony Ramos Crédito: Eros Hoagland/Divulgação O trabalho de Kathryn Bigelow Conhecida por sua habilidade em criar suspenses psicológicos, Bigelow não decepciona ao retornar a esse tema, focando em pequenos núcleos de personagens cujos pontos de vista são alternados ao longo do filme. Cada decisão de um desses personagens pode, potencialmente, levar à destruição em massa do mundo, por meio de uma guerra nuclear.

A montagem de Kirk Baxter é intensa, dividindo o filme em três partes, que aumentam a urgência das decisões ao passar dos atos, como uma escada em que cada degrau representa o risco de extinção humana, caso alguém cometa o erro de pisar em falso. Esse ritmo, aliado ao roteiro de Noah Oppenheim, é fundamental para construir o clímax do filme e apresentar a possível resposta do país diante do ataque. No entanto, ao adotar diversos pontos de vista, o roteiro de Oppenheim apresenta personagens coadjuvantes, mas falha em desenvolvê-los de maneira consistente. Embora isso não prejudique completamente a trama, a falta de profundidade de algumas figuras acaba "deixando a desejar".