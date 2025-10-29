Stranger Things 5: veja tudo o que se sabe sobre a última temporada

Anos após as notícias sobre o seu desenvolvimento, a série Stranger Things 5ª temporada está finalmente próxima de ser lançada. / Crédito: Divulgação/Netflix

Após quase uma década de sucesso, Stranger Things se prepara para encerrar sua jornada. A 5ª e última temporada da série estreia em 2025, na Netflix, dividida em três volumes entre novembro e dezembro. Desde sua estreia, em 2016, o fenômeno de Hawkins se tornou uma das séries mais assistidas da plataforma, acumulando mais de 230 indicações e 70 prêmios, incluindo Emmys e o SAG Award de Melhor Elenco.

O que esperar da 5ª temporada de Stranger Things Os irmãos Duffer disseram ter se inspirado em finais famosos e impactantes como o de "Família Soprano", "A sete Palmos", "Friday Night Lights" para Stranger Things. Crédito: Netflix/Divulgação A nova temporada será ambientada no outono de 1987, cerca de 18 meses após os eventos da 4ª temporada. Hawkins está devastada pela abertura dos portais para o Mundo Invertido e vive sob quarentena militar. Eleven (Millie Bobby Brown) precisa se esconder novamente enquanto o governo intensifica a perseguição contra ela.



Enquanto isso, os amigos Mike, Dustin, Lucas, Will e companhia se reúnem para enfrentar o maior desafio de todos: a batalha final contra Vecna (Jamie Campbell Bower) — que desapareceu, mas continua exercendo uma presença sombria sobre a cidade. Segundo os irmãos Duffer, todos os arcos narrativos, como o dos Demogorgons, do Devorador de Mentes e de Hawkins, terão resolução. Assista ao trailer da 5ª temporada de Stranger Things: