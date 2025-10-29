Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Stranger Things 5: veja tudo o que se sabe sobre a última temporada

A 5ª e última temporada de Stranger Things estreia ainda em 2025, dividida em três partes, e promete um final épico e emocionante
Após quase uma década de sucesso, Stranger Things se prepara para encerrar sua jornada. A 5ª e última temporada da série estreia em 2025, na Netflix, dividida em três volumes entre novembro e dezembro.

Desde sua estreia, em 2016, o fenômeno de Hawkins se tornou uma das séries mais assistidas da plataforma, acumulando mais de 230 indicações e 70 prêmios, incluindo Emmys e o SAG Award de Melhor Elenco.

Criada pelos irmãos Duffer, a produção conquistou o público ao combinar aventura, ficção científica e terror com referências marcantes dos anos 1980, como “Os Goonies” e “Caça-Fantasmas”.

Agora, os fãs se preparam para o desfecho da história que transformou Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike) e Gaten Matarazzo (Dustin) em estrelas mundiais.

A seguir, saiba tudo sobre a nova e última temporada do universo de Hawkins.

O que esperar da 5ª temporada de Stranger Things

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, cerca de 18 meses após os eventos da 4ª temporada.

Hawkins está devastada pela abertura dos portais para o Mundo Invertido e vive sob quarentena militar. Eleven (Millie Bobby Brown) precisa se esconder novamente enquanto o governo intensifica a perseguição contra ela.

Enquanto isso, os amigos Mike, Dustin, Lucas, Will e companhia se reúnem para enfrentar o maior desafio de todos: a batalha final contra Vecna (Jamie Campbell Bower) — que desapareceu, mas continua exercendo uma presença sombria sobre a cidade.

Segundo os irmãos Duffer, todos os arcos narrativos, como o dos Demogorgons, do Devorador de Mentes e de Hawkins, terão resolução.

Assista ao trailer da 5ª temporada de Stranger Things:

Qual a duração dos episódios de Stranger Things 5?

A Netflix confirmou que a última temporada contará com oito episódios, sendo o último o mais longo de toda a série, com cerca de 2 horas e 30 minutos de duração.

A divisão será feita em três volumes:

  • Volume 1: estreia em 26 de novembro de 2025 (episódios 1 a 4)
  • Volume 2: chega em 25 de dezembro de 2025 (episódios 5 a 7)
  • Volume 3: o episódio final será lançado em 31 de dezembro de 2025

Os episódios serão disponibilizados sempre às 22 horas (horário de Brasília).

Os títulos oficiais da temporada são:

  1. Missão Resgate
  2. O Desaparecimento de...
  3. A Armadilha
  4. Feiticeiro
  5. Tratamento de Choque
  6. A Fuga de Camazotz
  7. A Ponte
  8. O Mundo “Direito”

Stranger Things 5: final promete ser marcante e dividir opiniões

Em entrevista à Variety, os irmãos Duffer afirmaram que o desfecho de Stranger Things 5 foi planejado desde o início da série. Inspirados em finais consagrados como os de “Família Soprano”, “A Sete Palmos” e “Friday Night Lights”, eles garantem que o episódio final será poético, intenso e emocional.

Os criadores afirmaram que as reações dos atores foram genuínas durante as filmagens das cenas finais, tamanha a carga emocional envolvida.

Apesar da expectativa, eles adiantaram que o encerramento dividirá opiniões entre os fãs, assim como outros grandes finais da TV.

A cena que encerra o Volume 1

De acordo com a Variety, o Volume 1 termina com uma sequência de tirar o fôlego. Em um laboratório militar escuro, Eleven cai ao chão enquanto uma voz misteriosa anuncia um evento explosivo invisível.

Entre sirenes e destroços, a personagem grita de dor e a voz volta a se manifestar: “Você ouve passos vindos de trás da porta… Mais perto. Mais perto. A porta se abre. Você vê alguma coisa. Fique de pé. E… corta!”.

A cena dá o tom de tensão que deve dominar os capítulos seguintes e prepara o terreno para o confronto final entre Eleven e Vecna.

Stranger Things 5: novos personagens e participações especiais

A temporada final também contará com novos personagens e participações especiais.

Uma das mais aguardadas é a da atriz Linda Hamilton, conhecida por interpretar Sarah Connor em “O Exterminador do Futuro”. Seu papel ainda é mantido em segredo, mas deve ter relevância na reta final da história.

Além disso, o ator Noah Schnapp (Will Byers) adiantou em entrevista ao The Hollywood Reporter que os fãs ficarão “devastados” com o desfecho, sugerindo que o personagem terá papel central — especialmente por sua ligação psíquica com Vecna.

Spin-offs e o futuro de Stranger Things

Após o fim da série principal, Stranger Things deve continuar no universo expandido da Netflix.

Já estão em desenvolvimento o derivado animado “Stranger Things: Tales from 85”, ambientado em Hawkins, e a peça de teatro “The First Shadow”, que explora o passado dos personagens.

Nenhum dos projetos, no entanto, tem data confirmada para estrear.

