Stranger Things 5: veja tudo o que se sabe sobre a última temporada

Stranger Things 5: veja tudo o que se sabe sobre a última temporadaA 5ª e última temporada de Stranger Things estreia ainda em 2025, dividida em três partes, e promete um final épico e emocionante
Após quase uma década de sucesso, Stranger Things se prepara para encerrar sua jornada. A 5ª e última temporada da série estreia em 2025, na Netflix, dividida em três volumes entre novembro e dezembro.
Desde sua estreia, em 2016, o fenômeno de Hawkins se tornou uma das séries mais assistidas da plataforma, acumulando mais de 230 indicações e 70 prêmios, incluindo Emmys e o SAG Award de Melhor Elenco.
Criada pelos irmãos Duffer, a produção conquistou o público ao combinar aventura, ficção científica e terror com referências marcantes dos anos 1980, como “Os Goonies” e “Caça-Fantasmas”.
Agora, os fãs se preparam para o desfecho da história que transformou Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike) e Gaten Matarazzo (Dustin) em estrelas mundiais.
A seguir, saiba tudo sobre a nova e última temporada do universo de Hawkins.
O que esperar da 5ª temporada de Stranger Things
A nova temporada será ambientada no outono de 1987, cerca de 18 meses após os eventos da 4ª temporada.
Hawkins está devastada pela abertura dos portais para o Mundo Invertido e vive sob quarentena militar. Eleven (Millie Bobby Brown) precisa se esconder novamente enquanto o governo intensifica a perseguição contra ela.
Enquanto isso, os amigos Mike, Dustin, Lucas, Will e companhia se reúnem para enfrentar o maior desafio de todos: a batalha final contra Vecna (Jamie Campbell Bower) — que desapareceu, mas continua exercendo uma presença sombria sobre a cidade.
Segundo os irmãos Duffer, todos os arcos narrativos, como o dos Demogorgons, do Devorador de Mentes e de Hawkins, terão resolução.
Assista ao trailer da 5ª temporada de Stranger Things:
Qual a duração dos episódios de Stranger Things 5?
A Netflix confirmou que a última temporada contará com oito episódios, sendo o último o mais longo de toda a série, com cerca de 2 horas e 30 minutos de duração.
A divisão será feita em três volumes:
- Volume 1: estreia em 26 de novembro de 2025 (episódios 1 a 4)
- Volume 2: chega em 25 de dezembro de 2025 (episódios 5 a 7)
- Volume 3: o episódio final será lançado em 31 de dezembro de 2025
Os episódios serão disponibilizados sempre às 22 horas (horário de Brasília).
Os títulos oficiais da temporada são:
- Missão Resgate
- O Desaparecimento de...
- A Armadilha
- Feiticeiro
- Tratamento de Choque
- A Fuga de Camazotz
- A Ponte
- O Mundo “Direito”
Stranger Things 5: final promete ser marcante e dividir opiniões
Em entrevista à Variety, os irmãos Duffer afirmaram que o desfecho de Stranger Things 5 foi planejado desde o início da série. Inspirados em finais consagrados como os de “Família Soprano”, “A Sete Palmos” e “Friday Night Lights”, eles garantem que o episódio final será poético, intenso e emocional.
Os criadores afirmaram que as reações dos atores foram genuínas durante as filmagens das cenas finais, tamanha a carga emocional envolvida.
Apesar da expectativa, eles adiantaram que o encerramento dividirá opiniões entre os fãs, assim como outros grandes finais da TV.
A cena que encerra o Volume 1
De acordo com a Variety, o Volume 1 termina com uma sequência de tirar o fôlego. Em um laboratório militar escuro, Eleven cai ao chão enquanto uma voz misteriosa anuncia um evento explosivo invisível.
Entre sirenes e destroços, a personagem grita de dor e a voz volta a se manifestar: “Você ouve passos vindos de trás da porta… Mais perto. Mais perto. A porta se abre. Você vê alguma coisa. Fique de pé. E… corta!”.
A cena dá o tom de tensão que deve dominar os capítulos seguintes e prepara o terreno para o confronto final entre Eleven e Vecna.
Stranger Things 5: novos personagens e participações especiais
A temporada final também contará com novos personagens e participações especiais.
Uma das mais aguardadas é a da atriz Linda Hamilton, conhecida por interpretar Sarah Connor em “O Exterminador do Futuro”. Seu papel ainda é mantido em segredo, mas deve ter relevância na reta final da história.
Além disso, o ator Noah Schnapp (Will Byers) adiantou em entrevista ao The Hollywood Reporter que os fãs ficarão “devastados” com o desfecho, sugerindo que o personagem terá papel central — especialmente por sua ligação psíquica com Vecna.
Spin-offs e o futuro de Stranger Things
Após o fim da série principal, Stranger Things deve continuar no universo expandido da Netflix.
Já estão em desenvolvimento o derivado animado “Stranger Things: Tales from 85”, ambientado em Hawkins, e a peça de teatro “The First Shadow”, que explora o passado dos personagens.
Nenhum dos projetos, no entanto, tem data confirmada para estrear.