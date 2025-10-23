Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lily Allen lança álbum após divórcio e rumores de traição

Novo disco "West End Girl" marca o retorno da cantora após sete anos e aborda fim do casamento com David Harbour, revelado após traição
Depois de sete anos longe da música, Lily Allen está de volta. A cantora britânica lança nesta sexta-feira, 24 de outubro, o álbum West End Girl, após o término de seu casamento com o ator David Harbour, conhecido por interpretar o xerife Jim Hopper na série Stranger Things.

O projeto promete letras confessionais, cheias de emoção e referências à fase turbulenta vivida pela artista após a separação.

A seguir, O POVO conta a trajetória de Lily até este álbum, como ocorreu a separação com o ator e mais sobre o caso.

O retorno de Lily Allem para quem quer saber em tópicos

  • Lily Allen lança o álbum 'West End Girl' após sete anos sem lançamentos.
  • O álbum é inspirado no divórcio de David Harbour e alegações de traição.
  • As letras exploram temas de dor, confusão e autoconhecimento.
  • Lily Allen descreve o processo de criação como uma 'explosão de emoções'.
  • O álbum contém 14 faixas, incluindo títulos como 'Ruminating' e 'Nonmonogamummy'.
  • David Harbour comentou brevemente sobre o divórcio, chamando a cobertura da mídia de 'show sensacionalista de humilhação'.

Retorno de Lily Allen à música: como surgiu “West End Girl”?

Segundo o britânico The Sun, Lily Allen gravou o novo álbum em apenas 16 dias, durante um período de isolamento no fim de 2024. A cantora descreveu o processo como uma “explosão de emoções”, resultado direto do divórcio com Harbour.

Em entrevista à Vogue, Lily revelou que as faixas foram escritas como uma forma de processar a dor da separação. “Foi uma maneira de entender o que estava acontecendo na minha vida”, disse.

Apesar da inspiração pessoal, ela ressalta que o disco não é totalmente autobiográfico. “Nem tudo é literal. Algumas músicas são ficção baseada em fatos”, afirmou.

Traição e separação: o fim do casamento com David Harbour

O relacionamento entre Lily Allen e David Harbour começou em 2019 e culminou em um casamento relâmpago em Las Vegas, em 2020.

No entanto, o conto de fadas terminou no fim de 2024, quando a cantora teria descoberto que o ator mantinha um perfil ativo em um aplicativo de relacionamentos para celebridades.

Fontes próximas contaram ao Daily Mail que a traição foi devastadora para Lily, levando-a a buscar tratamento em um centro especializado em traumas.

Durante o período de reabilitação, ela se afastou do podcast Miss Me?, que apresenta com a amiga Miquita Oliver, e passou semanas fazendo terapia individual e em grupo. “Precisava de um tempo e de espaço longe de tudo”, contou.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Como Lily Allen transformou a dor em música

Em "West End Girl", Lily Allen traduz o fim do casamento em letras repletas de confusão, melancolia e força. O álbum, com 14 faixas, inclui títulos como “Ruminating”, “Nonmonogamummy”, “Relapse” e “Let You W/in”, refletindo os altos e baixos emocionais da cantora.

A Vogue descreveu o disco como “a história de um casamento que se desfez espetacularmente, entre dor e confusão da traição”. Apesar disso, Lily quer que o público perceba o álbum também como uma celebração de autoconhecimento e reconstrução.

Lily Allen: a vida amorosa e o recomeço

Em entrevistas recentes, Lily Allen admitiu que tem encontrado dificuldades para voltar a namorar.

À revista Perfect, disse que o mundo “não retrata mulheres da minha idade como desejáveis” e que o cenário dos relacionamentos mudou muito desde o início de seu casamento.

Ainda assim, ela afirma estar se reconectando consigo mesma e com as filhas, Marnie, de 12 anos, e Ethel, de 13, frutos de seu relacionamento anterior com Sam Cooper. “Somos uma rede de apoio uma para a outra e nos encorajamos a falar sobre nossos sentimentos”, declarou.

David Harbour: o que disse o ator de Stranger Things

Discreto desde a separação, David Harbour, de 50 anos, comentou brevemente o divórcio em entrevista ao New York Post. O ator classificou a cobertura midiática sobre o término como um “show sensacionalista de humilhação”.

“Sou protetor com as pessoas e com a realidade da minha vida. Não vale a pena se envolver com tabloides”, afirmou o intérprete de Stranger Things, sem mencionar diretamente a cantora.

Um novo capítulo para Lily Allen

Com "West End Girl", Lily Allen retoma sua trajetória musical após sete anos, desde o elogiado "No Shame" (2018).

O lançamento marca um novo começo, pessoal e profissional, para a artista britânica, que transformou a dor da traição em arte. “Estou tentando manifestar esse novo capítulo”, disse ela à Vogue.

O disco chega às plataformas digitais nesta sexta, 24, e promete ser um dos mais pessoais e intensos de sua carreira.

