Lily Allen lança álbum após divórcio e rumores de traição

Segundo a cantora, o trabalho foi fortemente inspirado por acontecimentos difíceis de sua vida pessoal, especialmente o término de seu casamento com o ator David Harbour, da série "Stranger Things".

Depois de sete anos longe da música, Lily Allen está de volta. A cantora britânica lança nesta sexta-feira, 24 de outubro, o álbum West End Girl, após o término de seu casamento com o ator David Harbour, conhecido por interpretar o xerife Jim Hopper na série Stranger Things. O projeto promete letras confessionais, cheias de emoção e referências à fase turbulenta vivida pela artista após a separação.

A seguir, O POVO conta a trajetória de Lily até este álbum, como ocorreu a separação com o ator e mais sobre o caso. O retorno de Lily Allem para quem quer saber em tópicos Lily Allen lança o álbum 'West End Girl' após sete anos sem lançamentos.



O álbum é inspirado no divórcio de David Harbour e alegações de traição.



As letras exploram temas de dor, confusão e autoconhecimento.



Lily Allen descreve o processo de criação como uma 'explosão de emoções'.



O álbum contém 14 faixas, incluindo títulos como 'Ruminating' e 'Nonmonogamummy'.



David Harbour comentou brevemente sobre o divórcio, chamando a cobertura da mídia de 'show sensacionalista de humilhação'. Retorno de Lily Allen à música: como surgiu “West End Girl”?

Segundo o britânico The Sun, Lily Allen gravou o novo álbum em apenas 16 dias, durante um período de isolamento no fim de 2024. A cantora descreveu o processo como uma “explosão de emoções”, resultado direto do divórcio com Harbour. Em entrevista à Vogue, Lily revelou que as faixas foram escritas como uma forma de processar a dor da separação. “Foi uma maneira de entender o que estava acontecendo na minha vida”, disse.

Apesar da inspiração pessoal, ela ressalta que o disco não é totalmente autobiográfico. “Nem tudo é literal. Algumas músicas são ficção baseada em fatos”, afirmou. Traição e separação: o fim do casamento com David Harbour

O relacionamento entre Lily Allen e David Harbour começou em 2019 e culminou em um casamento relâmpago em Las Vegas, em 2020.

No entanto, o conto de fadas terminou no fim de 2024, quando a cantora teria descoberto que o ator mantinha um perfil ativo em um aplicativo de relacionamentos para celebridades. Fontes próximas contaram ao Daily Mail que a traição foi devastadora para Lily, levando-a a buscar tratamento em um centro especializado em traumas.