Stranger Things: Linda Hamilton é confirmada na quinta temporada

Conhecida por seu papel como Sarah Connor na franquia “Exterminador do Futuro”, a atriz Linda Hamilton foi confirmada na quinta temporada da série “Stranger Things”, da Netflix. O anúncio foi realizado pela plataforma de streaming no último sábado, 17. A artista fará parte do elenco da temporada final da produção.

A notícia chegou ao público no show “Tudum”, realizado pela Netflix em São Paulo no último fim de semana. Curiosamente, quem antecipou a presença de Linda Hamilton em “Stranger Things” foi Arnold Schwarzenegger, companheiro de elenco da atriz em “Exterminador do Futuro”. Atualmente, ele ocupa o cargo de Diretor Geral de Ação da Netflix.

Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/qYJMeGS700

Apesar da divulgação de Linda Hamilton em “Stranger Things”, ainda não há previsão de quando a temporada final será lançada. O cenário se complicou devido à greve de roteiristas em Hollywood, nos Estados Unidos, que interrompeu a produção da última temporada.

"Esperamos que um acordo justo seja alcançado em breve para que possamos retornar ao trabalho, afirmaram Matt Duffer e Ross Duffer, criadores da série, em maio. As quatro temporadas da série estão disponíveis no catálogo da plataforma de streaming.

O show Tudum

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, recebeu na tarde de sábado, 17, o show “Tudum: Um Evento Mundial Para Fãs”. O Vida&Aarte esteve in loco para acompanhar o evento. Ao longo de quase três horas, a Netflix divulgou notícias exclusivas e imagens inéditas de séries, filmes e jogos da empresa.

Com presença de astros como Arnold Schwarzenegger (“Fubar”), Chris Hemsworth (“Resgate 2”), Gal Gadot (“Agente Stone”) e Henry Cavill (“The Witcher”), o Tudum reuniu plateia de mais de 10 mil pessoas e o show foi transmitido ao vivo para o mundo todo. Foram destaques novidades em séries como “One Piece” e “Stranger Things” e filmes como “Agente Stone” e “Rebel Moon”, de Zack Snyder.



