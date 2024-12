Morre Mark Withers, ator de ‘Dinastia’ e ‘Stranger Things, aos 77 anos

De acordo com a familiar, o ator sofria de um câncer no pâncreas . “Ele enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe ao seu ofício, criando um legado de cordialidade, humor e dedicação, juntamente com sua notável capacidade de tornar cada papel inesquecível”, declarou.

O ator norte-americano Mark Withers morreu no dia 22 de novembro aos 77 anos de idade . A revelação da morte do artista foi dada por Jessie Withers, filha de Mark, à revista Variety na sexta-feira, 6.

Nascido em 25 de junho de 1947, em Nova York, nos Estados Unidos, Mark Withers teve sua trajetória como ator iniciada após estrelar um comercial do McDonald’s , ainda na juventude.

Seu reconhecimento veio após integrar o elenco de “Dinastia”, em 1981. Com o sucesso, Mark participou das séries “Magnum P.I”, “Jogo Duplo”, “Mulher-Maravilha”, “The Dukes of Hazzard”, “Remington Steele”, “Dallas”, “The King of Queens” e “Frasier”.

Nas últimas décadas, fez parte do elenco de “True Blood”, “Criminal Minds”, “Sense8”, “Castle”, “Drop Dead Diva” e “Reckless”. Seu papel mais recente foi em “Stranger Things”, tendo interpretado Gary na primeira temporada da série.

“O talento duradouro de Mark e seu comprometimento com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs”, completou Jessie Withers no comunicado.