Quinta e última temporada de 'Stranger Things' ganha trailer; confira

A quinta e última temporada de "Stranger Things" ganhou um novo trailer nesta quarta-feira, 16. O registro traz os personagens enfrentando diversos perigos antes de tentar derrotar o vilão Vecna.

O lançamento será dividido em três partes: a primeira será lançada em 26 de novembro, com quatro episódios, a segunda em 25 de dezembro, com três episódios, e o último episódio no dia 31 de dezembro. Cada parte será liberada na plataforma a partir das 22 horas, no horário de Brasília.