Stranger Things terá temporada final dividida em 3 partes longas

Última temporada de Stranger Things será lançada em três fases / Crédito: Netflix/Divulgação

O fim de uma era se aproxima para os fãs de Stranger Things. A quinta e última temporada da aclamada série da Netflix será dividida em três partes, com lançamentos lançados ao longo de 2025 e início de 2026. A decisão da plataforma em fracionar os episódios tem como objetivo manter o interesse do público ao longo dos meses, ao mesmo tempo em que acomoda o alto padrão técnico e narrativo exigido pela conclusão da saga.

A parte 1 estreia em outubro de 2025. A parte 2 chega em novembro e a parte 3 está prevista para o começo de 2026. A Netflix aposta novamente no formato utilizado com sucesso na quarta temporada, prolongando a experiência dos fãs com lançamentos em etapas e elevando a expectativa para o desfecho. Com episódios descritos como "mini-filmes", a temporada final terá narrativa intensa, carregada de emoção, reviravoltas e efeitos visuais de altíssimo nível — uma verdadeira superprodução. A 5ª temporada chega à Netflix quase dois anos após o lançamento da última parte, ocorrido em maio de 2022. As gravações da última temporada sofreram atraso devido à greve de roteiristas em Hollywood no último ano.

As gravações foram iniciadas em janeiro de 2024 e finalizadas no fim do mesmo ano. Atualmente, a série passa por um longo processo de pós-produção, principalmente por conta do volume e da complexidade dos efeitos especiais. Elenco principal e participação de Linda Hamilton O elenco principal está confirmado no retorno, incluindo Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery e Maya Hawke. Uma das novidades mais comentadas é a participação de Linda Hamilton, ícone da franquia “O Exterminador do Futuro”, em um papel ainda mantido em segredo.