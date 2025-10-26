João Gomes relata alucinações por abstinência de álcool: 'Terror'

João Gomes relatou que primeiros dias sem álcool foram tensos / Crédito: Tiny Desk Brasil/divulgação

O cantor João Gomes, de 23 anos, decidiu reduzir o consumo de álcool, uma mudança motivada por questões de saúde e pelo desejo de servir de exemplo para os filhos, Jorge e Joaquim, frutos do relacionamento com Ary Mirelle. Em entrevista à Folha de S. Paulo, ele afirmou que o hábito de beber frequentemente impactava seu comportamento familiar.

“Não quero que meus filhos me vejam bebendo assim com frequência, acho que é um ponto ruim. A gente fica no calor da emoção quando está bêbado, às vezes fala mais alto, ou então: uma alegria, bebida; uma tristeza, bebida”, explicou. Leia mais Com João Gomes, festival ocorre no mês de dezembro em Fortaleza Sobre o assunto Com João Gomes, festival ocorre no mês de dezembro em Fortaleza Adaptação foi difícil, revela cantor Além do aspecto familiar, a mudança também foi impulsionada por questões médicas. João Gomes revelou ter sido diagnosticado com gordura no fígado, condição que o fez priorizar cuidados com a própria saúde. O início da redução no consumo de álcool não foi fácil. O cantor relatou que os primeiros dias foram tensos, e que ele chegou a sonhar que ainda estava bebendo, seguido de arrependimento ao acordar.

“Eu sonhava bebendo, e depois no sonho dizia: ‘Não era pra eu ter feito isso, não!’. Quando eu acordava, pensava: ‘Caramba, era só um sonho, mas que filme de terror!’”, contou. >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Especialistas alertam que a redução abrupta do consumo de álcool pode provocar sintomas físicos e psicológicos, como tremores, sudorese, irritabilidade, ansiedade e insônia.