João Gomes relata alucinações por abstinência de álcool: 'Terror'Cantor pernambucano relata desafios e benefícios ao reduzir consumo de álcool, destacando impactos na saúde, na rotina e na relação com os filhos
O cantor João Gomes, de 23 anos, decidiu reduzir o consumo de álcool, uma mudança motivada por questões de saúde e pelo desejo de servir de exemplo para os filhos, Jorge e Joaquim, frutos do relacionamento com Ary Mirelle.
Em entrevista à Folha de S. Paulo, ele afirmou que o hábito de beber frequentemente impactava seu comportamento familiar.
“Não quero que meus filhos me vejam bebendo assim com frequência, acho que é um ponto ruim. A gente fica no calor da emoção quando está bêbado, às vezes fala mais alto, ou então: uma alegria, bebida; uma tristeza, bebida”, explicou.
Adaptação foi difícil, revela cantor
Além do aspecto familiar, a mudança também foi impulsionada por questões médicas. João Gomes revelou ter sido diagnosticado com gordura no fígado, condição que o fez priorizar cuidados com a própria saúde.
O início da redução no consumo de álcool não foi fácil. O cantor relatou que os primeiros dias foram tensos, e que ele chegou a sonhar que ainda estava bebendo, seguido de arrependimento ao acordar.
“Eu sonhava bebendo, e depois no sonho dizia: ‘Não era pra eu ter feito isso, não!’. Quando eu acordava, pensava: ‘Caramba, era só um sonho, mas que filme de terror!’”, contou.
Especialistas alertam que a redução abrupta do consumo de álcool pode provocar sintomas físicos e psicológicos, como tremores, sudorese, irritabilidade, ansiedade e insônia.
Apesar dos desafios iniciais, João Gomes destacou os efeitos positivos da mudança. “Perdi peso, fiquei melhor, fiquei até mais presente. A bebida, para certas pessoas, acaba sendo um mal, e estava sendo um mal para mim, mas agora eu já sei administrar melhor isso”, disse.
Carreira e novos projetos
O cantor segue com a agenda de compromissos musicais e se prepara para gravar um DVD nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro neste domingo, 26, com participações de artistas como Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho.
João Gomes afirmou que, atualmente, encara a bebida com mais responsabilidade e maturidade, equilibrando vida pessoal, saúde e carreira artística.