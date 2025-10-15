A história por trás da homenagem à professora em show de João Gomes em Petrolina

Foto cedida Cantor homenageou antiga professora em Petrolina, onde fazia um show beneficente No domingo (12/10), o vídeo do reencontro entre o cantor João Gomes e a sua ex-professora de Petrolina, no sertão pernambucano, viralizou nas redes sociais e emocionou muita gente. "Professora minha ali no canto, que eu sei que sente orgulho, porque foi com vocês que aprendi a ser um rapaz de direito", disse o cantor do palco, onde fazia um show beneficente para reverter fundos para um hospital da cidade.

A professora é Verlandia Fernandes, 48 anos, que deu aulas para o cantor por quatro anos durante o ensino fundamental. João Gomes, natural de Serrinha (PE), cresceu na cidade de Petrolina. "Quando ele me viu, já foi falando meu nome e dizendo que aprendeu a ler comigo, agradecendo. Confesso que chorei, eu me emocionei", contou à BBC News Brasil. A disciplina preferida de João na escola era literatura. E a poesia era o gênero literário preferido do menino — o que foi a base para ele seguir a carreira de compositor alguns anos mais tarde. A professora lembra que, certa vez, passou um dever de casa para os alunos, que era fazer um poema. João chegou com um texto que cativou a professora.

Ela perguntou ao menino se, de fato, ele havia escrito as estrofes. Ele confirmou. A professora então pediu para ele escrever mais duas. "E ele fez, viu? E ainda melhor. E eu fiquei encantada." Em 2021, João tinha apenas 18 anos quando a música Eu tenho a senha foi gravada pelo cantor Tarcísio do Acordeon. Sua carreira explodiu pouco tempo depois. Hoje, João acumula números impressionantes para um jovem artista de 23 anos: já liderou algumas vezes a lista de artistas mais ouvidos do Brasil no YouTube e no Spotify e acumula mais de 16 milhões de seguidores somente no Instagram.

Mas ele não esqueceu da professora no auge do sucesso. Escreveu uma mensagem no Facebook para avisar Verlandia sobre a gravação do hit. "A senhora quem me incentivou a fazer poesia", escreveu o cantor na mensagem, naquele ano. "Eu queria compartilhar essa alegria com a senhora. Obrigado e espero que esteja tudo bem onde estiver."

Reprodução Em 2021, João Gomes escreveu uma mensagem no Facebook para avisar Verlandia sobre a gravação de "Eu Tenho a Senha" A professora, que afirma que não usava as redes sociais com muita frequência, conta que recebeu a mensagem com surpresa. "Quando li, mostrei para meu esposo, eu nem sabia que era o Tarcísio, que era muito famoso. Mas eu lembrava, sim, do João. Sempre me lembrei, ele marcou muito. Ele não passava despercebido", diz a professora. "Ele era uma criança normal, como todas as outras tantas outras crianças. Só que o que destacava nele era essa vontade de aprender. Essa dedicação, aquela bondade, aquele coração generoso que ele sempre teve", continua.