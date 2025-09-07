Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle

Nasceu na manhã deste domingo, 7, Joaquim, o segundo filho do cantor João Gomes com a influenciadora Ary Mirelle. A chegada da criança foi anunciada nesta tarde nas redes sociais do casal. Os dois já são pais de Jorge, de um ano e sete meses.

“Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos. Data: 07.09.2025. Hora do nascimento: 10:09h”, escreveram na publicação.