Pause CasaCor: Carlos Ótavio e Ticci Sanford revisitam criações

Dando sequência à série de programas da Temporada Especial Pause na CasaCor Ceará, Carlos Ótavio e Ticci Sanford dão dicas para quem quer renovar a casa e revisitam seus ambientes na mostra

Nesta sexta-feira, 24, o episódio da Temporada Especial Pause na CasaCor Ceará , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe dois grandes nomes da arquitetura: Carlos Otávio e Ticci Sanford.

Os experts do segmento apresentam seus ambientes na mostra de arquitetura, ambientação, design, arte e paisagismo deste ano. Carlos Ótavio ficou muito conhecido por assinar os projetos da rede de restaurantes Coco Bambu.

No outro lado, Ticci Sanford com sua maestria de personalizar ambientes com cores diversificadas, de brincar com textuas e estampas. Com bastante bagagem e aclamadas carreiras, os profissionais trazem à mesa dicas de como dar uma renovada na casa com pouco orçamento, além de abordarem o atual cenário da arquitetura e urbanismo.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.